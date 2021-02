Princesse Latifa : La princesse de Dubaï révèle être tenue en "otage"

La princesse Latifa bint Mohammed Al Maktoum - dont le père est le dirigeant de Dubaï et vice-président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum - tentait de fuir Dubaï à bord d'un yacht en février 2018, lorsque les autorités des Émirats arabes unis ont intercepté le bateau dans l'océan Indien.



Près d'un an plus tard, une déclaration a été publiée par l'agence de presse d'État Wam, indiquant que Latifa "était chez elle et vivait avec sa famille à Dubaï", avec des photos d'elle en compagnie de l'ancienne haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Mary Robinson.



Cependant, BBC Panorama a obtenu des clips vidéo qui prétendent être de Latifa, pris à partir d'un téléphone introduit clandestinement dans la villa où elle est détenue à Dubaï, où elle dit être emprisonnée : "Je suis un otage, je ne suis pas libre. Je suis emprisonnée dans cette prison. Ma vie n'est pas entre mes mains", dit-elle, alors que Robinson affirme avoir été "trompée" par la famille royale de Dubaï.



La BBC Panorama affirme avoir "vérifié de manière indépendante" les détails du lieu où Latifa était détenue lorsqu'elle a envoyé les vidéos. Ils disent qu'elle était gardée par une trentaine de policiers, travaillant par rotation, à l'intérieur et à l'extérieur de la villa, qui a ses "fenêtres barrées". On ignore si elle y est toujours, mais les images montrent qu'elle est détenue en "isolement" depuis sa tentative d'évasion de Dubaï il y a trois ans. À l'époque, son amie Tiina Jauhiainen l'avait aidée à monter à bord d'un bateau pour tenter de quitter les Émirats arabes unis afin de commencer une nouvelle vie à l'étranger.



Un an plus tard, Jauhiainen raconte qu'elle a été contactée par une personne anonyme qui l'a aidée à passer clandestinement un téléphone à la princesse.



Jauhiainen dit qu'elle est inquiète pour Latifa.



"Elle est si pâle qu'elle n'a pas vu la lumière du soleil depuis des mois. Elle ne peut que passer de sa chambre à la cuisine et vice-versa".



Robinson a également été interviewée pour l'émission, dans laquelle elle déclare qu'elle a été amenée par ruse à rencontrer Latifa en 2018. Robinson a été critiquée pour les photos lorsqu'elle est apparue sur BBC Radio 4 deux semaines plus tard et a décrit Latifa comme une "jeune femme en difficulté" dont sa famille s'occupe maintenant.



"J'ai été induite en erreur, d'abord par ma bonne amie la princesse Haya, parce qu'elle a été trompée. Haya a commencé à expliquer que Latifa avait un problème bipolaire assez grave", dit Robinson.