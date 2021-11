Procès de l’assassinat de Sankara : ce qu’il faut retenir

On accuse le Général et l’ancien président Compaoré de « complicité d’assassinat » ; « recel de cadavres » ; « attentat contre la sûreté de l’Etat » … Les mêmes accusations sont portées contre Hyacinthe Kafando, un adjudant-chef à l’époque actuellement en cavale. Il ne faut pas attendre de ce procès une issue rapide vue la position de la défense et l’âge des principaux accusés. 70 ans pour Compaoré devenus ivoirien et 61 ans pour Diendéré qui purge déjà 20 ans de prison au Burkina.