Psychologie de l'augmentation mammaire en Suisse

Questions psychologiques à prendre en compte avant l'opération de chirurgie mammaire

Surmonter un complexe de petits seins : certaines femmes développent ce type de complexe à l'adolescence parce qu'elles n'ont pas la même taille de soutien-gorge que leurs camarades et la chirurgie peut les aider à le résoudre définitivement. Se sentir plus à l'aise avec sa propre silhouette : une poitrine disproportionnée par rapport aux hanches, ou une poitrine asymétrique, peut amener une femme à se sentir insatisfaite de son image. Se faire opérer peut l'aider à se sentir plus à l'aise avec son physique. Améliorer l'estime de soi : cette amélioration dépend de l'individu. Une opération d'implantation mammaire peut contribuer à améliorer l'estime de soi, mais cela ne signifie pas que chaque femme qui subit cette opération va surmonter ses problèmes d'estime de soi. Amélioration des relations avec les autres : si avant il y avait un complexe qui pouvait affecter les relations sociales ou même sexuelles, après l'opération ces problèmes peuvent être résolus.

Avoir de petits seins peut avoir un impact négatif sur l'estime de soi et générer une insatisfaction quant à son image, qu'une femme peut vivre comme un complexe, en se sentant peu attirante ou indésirable. Dans certains cas, cette affection peut entraîner une peur du rejet et même nuire aux relations sociales.Les spécialistes de la chirurgie esthétique et de la santé mentale recommandent une maturité psychologique suffisante avant de subir une opération d'augmentation mammaire. La patiente doit comprendre l'importance de cette opération et être responsable à long terme, qu'elle va se faire opérer et qu'une période post-opératoire suivra et même après un contrôle clinique périodique de l'implant. Il convient de garder à l'esprit que toute transformation de l'apparence physique d'une personne a des conséquences psychologiques pour elle. C'est pourquoi, avant l'opération, il convient d'écarter tout soupçon de trouble psychologique qui pourrait rendre l'intervention déconseillée. Une telle opération n'est pas recommandée aux femmes qui traversent une période d'instabilité psychologique. Par exemple, la dépression, les troubles de l'alimentation, le trouble dysmorphique du corps ou la dysmorphophobie, etc.Il est également important de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une décision prise à la légère, simplement pour suivre une tendance ou une mode dominante. Les stéréotypes actuels en matière de mode et de beauté influencent parfois à tort de très jeunes patientes potentielles qui veulent à tout prix augmenter leur poitrine. Dans tous les cas, il est nécessaire d'attendre que la femme ait atteint sa maturité physique et mentale. De nombreuses jeunes femmes n'ont pas la maturité mentale nécessaire pour subir une augmentation mammaire et peuvent regretter plus tard une décision mal réfléchie.Il est également important de pouvoir décider du moment de l'opération, lorsque le patient est suffisamment disponible et calme pour se concentrer sur cette étape importante.Répercussions psychologiques de l'augmentation mammaireSelon une étude menée au cours de la dernière décennie par l'université de Floride (États-Unis), l'augmentation mammaire améliore l'estime de soi et la vie sexuelle de nombreuses patientes qui décident de se faire opérer.Cependant, bien que cette amélioration soit reconnue, la chirurgie n'est pas une panacée pour les problèmes psychologiques liés à l'estime de soi et à l'insatisfaction sexuelle.La chirurgie esthétique d'augmentation mammaire ne sera positive que pour les personnes qui recherchent des améliorations physiques spécifiques.Sur le plan psychologique, cette opération peut aider à surmonter des problèmes psychologiques tels que les suivants :D'autre part, l'augmentation mammaire est une intervention chirurgicale et la patiente peut se sentir triste ou déprimée après l'opération. Naturellement, les changements émotionnels après l'opération entrent en jeu, et parfois il y a aussi une précipitation excessive pour répondre aux attentes. Il est normal que, après le processus postopératoire et de récupération, ces problèmes disparaissent.