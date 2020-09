Quand les PIB à travers le monde chutent

L'effondrement du produit intérieur brut révèle comment la pandémie a affecté les économies du monde entier. Parmi les pays les plus touchés figure le Royaume-Uni : au deuxième trimestre, le PIB s'est contracté de plus d'un cinquième, soit une baisse de 20,4 % par rapport aux trois mois précédents. En Italie, la baisse a été de 12,4%, aux États-Unis de 9,5% et au Japon de 7,8%.



Le monde des coronavirus

Tous les pays du monde ont également été touchés par le coronavirus sur le plan économique. Pour se faire une idée de l'impact de la pandémie, on peut examiner le PIB de chaque État. Ces données montrent en effet les effets de Covid-19 sur les différentes économies. Voici les pays, parmi les plus grandes économies du monde, qui au deuxième trimestre (d'avril à juin 2020) ont enregistré une baisse plus importante du produit intérieur brut



Coronavirus Londres

Parmi les pays qui ont le plus souffert des restrictions imposées par le verrouillage, on trouve le Royaume-Uni : le PIB s'est contracté de plus d'un cinquième au deuxième trimestre, soit une baisse de 20,4 % par rapport aux trois mois précédents.



Coronavirus Espagne

L'Espagne suit : au deuxième trimestre, le PIB espagnol a de nouveau baissé de 18,5 %.

Coronavirus France

Pour la France, en revanche, une baisse de 13,8%.

Coronavirus Italie

Ensuite, il y a l'Italie : entre avril et juin 2020, le PIB a chuté de 12,4 %. Le chiffre pour l'Italie est sensiblement conforme à celui de la zone euro : comme l'a révélé Eurostat, la baisse du PIB par rapport au trimestre précédent a été de 12,1%, après 3,6% pour la période janvier-mars.

Coronavirus Allemagne

L'Allemagne a enregistré une baisse de 10,1%.

USA coronavirus

Les États-Unis, la plus grande économie du monde, ont subi une chute de 9,5 % de leur PIB au deuxième trimestre, entrant officiellement en récession, brisant ainsi l'un des plus longs cycles d'expansion de l'histoire.

Coronavirus Russie

En Russie, la baisse du produit intérieur brut au deuxième trimestre a été de 8,5 % en glissement annuel, en raison également de l'impact du ralentissement économique mondial sur l'industrie pétrolière.

Coronavirus Japon

Maxi baisse aussi pour le Japon : le gouvernement de Tokyo a annoncé que par rapport aux trois mois précédents, le PIB a baissé de 7,8%. C'est le troisième trimestre consécutif de contraction

Coronavirus Chine

La Chine est le seul grand pays à avoir échappé à la récession : le PIB a rebondi de 11,5 % au deuxième trimestre, après avoir chuté de 10 % au premier. Par rapport à l'année précédente, la baisse a été de 6,8 % au premier trimestre, avec un rebond de 3,2 % au deuxième : ce sont toutefois des niveaux de croissance bien inférieurs à ceux enregistrés par Pékin au cours des dernières décennies.