Que faire en cas de Lifting des seins râté ?

Lorsque l'on parle de chirurgie mammaire ratée, la plupart des gens pensent que la patiente s'est adressée à un médecin peu compétent et peu attentif. Bien que cela puisse être vrai, ce n'est pas la seule raison pour laquelle les résultats d'une intervention chirurgicale, en particulier d'une procédure telle que l'augmentation mammaire, peuvent échouer. Même entre les mains d'un chirurgien hautement qualifié et expérimenté, il n'y a jamais de garantie que tout se passera comme prévu.





RÉPARATION D'UNE CHIRURGIE MAMMAIRE BÂCLÉE

Si l'idée d'une révision mammaire n'est ni idéale ni souhaitée, elle n'est pas pour autant à craindre, et subir une révision chirurgicale peut s'avérer l'une des interventions les plus gratifiantes et les plus satisfaisantes qui soient.

QUELLES SONT LES CAUSES NATURELLES D'UNE CHIRURGIE MAMMAIRE "RATÉE" ?

Même lorsque tout se passe parfaitement pendant l'intervention chirurgicale, des anomalies et des déformations de l'implant peuvent survenir en raison d'irrégularités de cicatrisation, de changements de mode de vie et d'autres raisons incontrôlables et imprévues.

Contracture capsulaire

La complication la plus courante de l'augmentation mammaire (ou des implants mammaires) est la contracture capsulaire. Ce phénomène se produit lorsque du tissu cicatriciel se forme et se contracte autour de l'implant, provoquant à la fois des douleurs et une modification de l'aspect des seins . Bien qu'il y ait de nombreuses raisons non urgentes de subir une révision mammaire, une révision pour contracture capsulaire est nécessaire, car la chirurgie est le seul moyen de résoudre ce problème.

Malposition de l'implant

Une autre complication imprévue peut survenir au cours du processus de cicatrisation. Au fur et à mesure que le corps guérit et s'adapte à l'ajout d'un implant, il est possible que l'implant change de position ou prenne le dessus sur les tissus fins et la peau du sein. Il en résulte un déplacement de l'implant ou une malposition de l'implant. Cette situation peut entraîner un affaissement des seins ou une apparence peu naturelle.

Rupture d'implant

Bien que les implants soient extrêmement fiables et durables, il existe toujours un risque de rupture, c'est-à-dire que l'enveloppe de l'implant se déchire. Ce phénomène peut se produire avec n'importe quel type d'implant et n'est pas forcément visible à l'œil nu.

Grossesse ultérieure

Même si l'intervention s'est bien déroulée et que vous avez parfaitement cicatrisé, les grossesses ultérieures peuvent affecter les résultats de votre augmentation mammaire. En raison de l'augmentation rapide du volume des seins pendant la grossesse et de la perte de volume qui s'ensuit après l'allaitement, la peau autour des implants peut s'étirer ou le tissu peut être redistribué et entraîner une modification de l'emplacement de l'implant.

COMMENT LA CHIRURGIE DE RÉVISION SERA-T-ELLE EFFECTUÉE ?

Un Dr correction Lifting des seins râté adaptera votre chirurgie de révision mammaire à vos besoins individuels. Aucun cas de révision mammaire n'est exactement identique, et le processus chirurgical ne devrait pas l'être non plus. Lors de la réparation d'une contracture capsulaire, le docteur spécialiste lifting des seins râtés enlèvera généralement le tissu cicatriciel contraignant et remplacera l'implant. Le malpositionnement et le déplacement de l'implant peuvent être réparés soit en ajustant et en repositionnant le tissu cicatriciel, soit en ajoutant un support tissulaire pour reconstruire la poche mammaire. En cas de changements dus à la grossesse, un lifting des seins peut suffire à résoudre les problèmes. Si des réparations plus importantes sont nécessaires, Un Dr correction Lifting des seins râté procédera à une révision mammaire sur mesure.

Un Dr correction Lifting des seins râté est un chirurgien plasticien certifié qui a des années d'expérience dans la correction des interventions les plus compliquées et les plus gravement ratées. Il a effectué des milliers de reprises mammaires et s'efforce toujours d'obtenir les résultats les plus naturels possibles.



josie bonet

