Naturopathie et Medecine Naturelle Que soigne un naturopathe ? La naturopathie est-elle une discipline de santé ?





La naturopathie a le vent en poupe, particulièrement sur les réseaux sociaux où pullulent les publications de praticiens, plus ou moins contestables, aussi bien dans le fond que sur la forme.



Mais à quoi sert vraiment la naturopathie ? Que soigne un naturopathe ? Quel est son rôle et que peut-on en attendre ?



Je vais mettre un frein net à cette question récurrente: "Que soigne un naturopathe ?", au risque de décevoir, et une fois de plus, au risque de ne pas me faire de copains sur ce coup là.



Le naturopathe ne soigne rien... Voilà ... Le naturopathe ne guérit rien, et ne traite rien...



Comme ça c'est clair !



Ceux qui te disent le contraire te mentent, par inconscience, par excès d'orgueil et d'égo ou tout simplement dans le but de faire plus de clients, en promettant monts et merveilles à des personnes en errance...



Il n'y a pas de traitement naturel miracle, de plante magique, d'huile essentielle prodigieuse.



Si c'est ce que tu attends de la naturopathie, alors tu seras déçu à coup sûr, et tu taxeras de charlatanisme l'ensemble de la profession, y compris, à tort, ceux qui essayent de faire leur métier correctement.



Mais alors à quoi sert la naturopathie, si elle ne guérit ni ne soigne rien ?



La naturopathie est une discipline de bien-être et non de soin. Encore moins une technique de guérison.



Il n'en reste pas moins que le naturopathe est un professionnel.



En fonction des cas, le naturopathe propose à ses clients (qu'on nomme aussi consultants) des conseils qui vont agir sur d'autres sphères. Et oui, ça peut parfois choquer, mais le naturopathe n'a pas de patient ! Il a des clients (ou consultants), aussi choquant ce terme puisse t-il paraître de prime abord, tout simplement parce que le naturopathe n'est pas un professionnel de santé, mais un professionnel du bien-être.



(L'utilisation de ce vocabulaire est nécessaire pour rester dans un cadre légal, donc un naturopathe qui parle de "clients" n'est pas un Picsou irrespectueux obsédé par l'argent, mais juste un praticien averti qui essaye de rester un cadre légal adéquat...)



Son champ d'action est avant tout préventif et l'idée n'est pas de soigner ou de guérir quoi que ce soit, mais plutôt de tout mettre en oeuvre pour apporter au corps, à l'âme et l'esprit tout ce qui leur est nécessaire pour fonctionner de façon optimale.



Là ... Le commun des mortels aura cet argument :



"Mais c'est complètement opaque comme explication ! ça veut dire quoi en réalité?"



En réalité, ça veut dire qu'en naturopathie on ne travaille pas sur la maladie en elle-même, quelle qu'elle soit.



En réalisant un bilan de vitalité lors d'une consultation qui dure environ 1h30, le naturopathe cherche plutôt à comprendre comment et pourquoi tu en es arrivé à développer la pathologie dont tu souffres.



Autrement dit, il cherche à travailler en amont de la maladie, en déterminant ces potentielles causes profondes. le bilan réalisé par le naturopathe n'a pas pour objectif de poser un diagnostic, d'ailleurs, mieux vaut que la personne arrive avec un diagnostic déjà posé par un médecin , pour que le naturopathe puisse faire un travail plus précis et plus abouti.



Pour ça, il étudie l'hygiène de vie de la personne en détail : aussi bien au niveau physique, qu'au niveau psychologique, contextuel et émotionnel.



Comment vis-tu ?



Comment dors tu ?



Comment manges-tu ?



Comment digères-tu ?



Comment bois-tu ?



Quel est ton contexte social, familial ?



Es-tu soumis au stress continuellement ?



Si oui comment le gères-tu?



Y a t-il dans ta vie présente ou passé des évènements qui ont pu perturber ton corps et ton esprit ?



Etc...





Parmi tous ces éléments, le naturopathe cherche les éléments qui ont favorisé le développement de la maladie et qui éventuellement, l'alimentent toujours. Il cherche également les signes qui montrent que certaines sphères organiques essentielles sont impactées (digestion, système nerveux, système hormonal, structure ostéoarticulaire et musculaire...)



Durant sa formation et ses cours, le naturopathe a largement étudié la physiologie humaine : le fonctionnement du corps.



Et là, c'est simple : par ces conseils, le naturopathe va t'aider à "fermer les robinets" de ces facteurs qui alimentent ta maladie d'une part, et réadapter ton hygiène de vie pour qu'elle aille dans le sens d'un meilleur fonctionnement de l'organisme. Tout ça de façon complètement individualisée à ton cas. Pas de protocoles identiques pour tous, le naturopathe part de ton hygiène de vie et de tes habitudes, pour les réadapter en fonction de tes besoins, de tes capacités, de tes objectifs mais aussi de tes envies.



Tu vois la médecine et la naturopathie, ce sont deux choses bien différentes !



Et la vraie naturopathie, que pratiquent consciencieusement et silencieusement la plupart des vrais praticiens (puisqu'on ne parle systématiquement dans les médias que de ceux qui font n'importe quoi) ne cherche pas à marcher sur les plates bandes de la médecine conventionnelle : celle des médecins, des traitement allopathiques et des hôpitaux.



La médecine diagnostique et traite : c'est son rôle. Elle soigne des symptômes, stoppe les crises.



La naturopathie accompagne, elle conseille pour favoriser la réussite de la médecine, en travaillant à d'autres niveaux : l'hygiène de vie, l'écoute, l'alimentation, la digestion, le sommeil, la gestion du stress, le développement personnel...





La naturopathie ne remplace pas la médecine.



Aucune plante, aucun jus, aucune huile essentielle ne remplace un traitement médical. Les techniques du naturopathe ne sont pas des traitements.



La médecine ne remplace pas la naturopathie



Aucun traitement ne prend la place de l'écoute, d'une alimentation saine ou d'un sommeil efficace.



La naturopathie et la médecine travaillent main dans la main, chacune à son niveau, pour un résultat optimisé.



Ce qui est rigolo (ou pas) c'est que pour certaines pathologies, ces principes sont parfaitement ancrés dans les moeurs :



Par exemple, pour une personne qui aura fait un infarctus du myocarde, tout le monde est ok avec le fait qu'il faudra être plus regardant sur le plan alimentaire, éviter certains aliments, en préférer d'autres, stopper le tabac et l'alcool, faire plus d'activité physique pour favoriser la santé du coeur et de tout l'organisme. (entre autres)



Mais ce principe de base est valable pour tous les troubles, toutes les pathologies et toutes les demandes : l'hygiène de vie est à réadapter, progressivement et de façon complètement individualisée.



Alors tu vas me dire : Mais pas besoin d'un naturopathe alors ! Puisque le médecin va lui dire à la personne qui a fait un infarctus, qu'il faut manger mieux, dormir mieux, ne pas fumer et faire du sport !



Certes !



Mais la différence, c'est que le naturopathe, dans sa pratique, va se charger de l'accompagnement dans ces changements d'habitudes de vie. Par ces conseils et son suivi, il va te tenir la main pour que tu avances petit à petit vers plus d'énergie vitale, étape par étape, jusqu'à ce que tu deviennes complètement autonome et que tu n'aies plus besoin de lui.



Parce qu'on le sait bien qu'être seul dans un processus de changement c'est difficile ! Parfois, on est bien conscient qu'il faudrait manger mieux, différemment, mais on ne sait pas comment s'y prendre, on ne le fait pas, on n'arrive pas à se motiver à faire du sport !



Et bien le naturopathe est là pour ça ! Il va t'aider, te suivre, te proposer des changements adaptés à tes besoins et à ton contexte, t'écouter, te motiver.



Alors voilà : tu vois, le naturopathe ne soigne rien, mais pourtant son rôle est loin d'être inutile !





Sources : Manon Vitte Naturopathe







Jean-Michel GRIVEAU

Lu 64 fois









