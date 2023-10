Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Quel âge pour une augmentation mammaire ?

L'augmentation mammaire est pratiquée pour : Améliorer la forme et le volume des seins qui ne se sont pas complètement développés ; Remplir les seins qui se sont vidés à la suite de l'allaitement ou d'une perte de poids ; Corriger une asymétrie des seins. L'opération consiste à insérer, par des incisions dont le chirurgien décidera de l'emplacement et de la méthodologie en accord avec la patiente, des prothèses sous la glande ou sous le muscle pectoral pour donner aux seins de la texture, de la rondeur et un aspect plus agréable.



Le but de la chirurgie est de corriger l'esthétique du sein ou de le remodeler, tout en conservant l'harmonie et les proportions du reste du corps et en ayant un aspect naturel.



Quand une augmentation mammaire est-elle possible ? Pour prendre une décision aussi importante, il convient de réfléchir et de prêter attention à quelques points fondamentaux avant de se soumettre à l'opération : Être une personne suffisamment équilibrée pour pouvoir prendre la décision en toute connaissance de cause, quel que soit l'âge ;

Être en bonne santé ;

Suivre un régime alimentaire correct et un mode de vie sain. Dans un grand nombre de cas, un sein petit et peu développé est lié à un état d'atrophie ou d'hypotrophie mammaire, lié à d'autres variables telles que : Une composante constitutionnelle et génétique ; La grossesse ou les régimes alimentaires qui ont entraîné une prise ou une perte de poids importante ; La vidange des seins due au processus de vieillissement.

À quel âge peut-on procéder à une augmentation mammaire ? L'opération est recommandée après l'âge de 22 ans, lorsqu'il est certain que le développement a eu lieu et que les résultats sont satisfaisants à 99 %, même s'ils ne sont pas définitifs car le corps a tendance à changer avec l'âge et nécessite d'autres interventions.



L'augmentation mammaire peut être pratiquée à partir de 18 ans et à partir de 70 ans, mais l'intervention ne peut pas être réalisée pendant la grossesse ou l'allaitement.



La mammoplastie d'augmentation est une opération sûre si l'on s'en remet à des chirurgiens compétents qui garantissent les plus hauts niveaux de sécurité.



Toutefois, s'agissant d'une intervention chirurgicale, des complications peuvent survenir, telles que : Infection au niveau du site de l'opération, qui est toutefois contrée par l'administration d'un traitement antibiotique préventif ;

La contracture capsulaire ou "rejet de la prothèse", qui consiste en la formation d'une cicatrice autour de la prothèse pouvant causer des douleurs et compromettre le résultat esthétique de l'opération ;

Modifications de la sensibilité du sein et du mamelon, qu'ils soient hypersensibles ou hyposensibles, qui sont le plus souvent temporaires ;

Déplacement de la prothèse ;

Formation de plis cutanés autour de l'implant ;

Rupture des implants. Augmentation mammaire : l'opération

Pour agir au mieux pendant l'opération, le chirurgien, dans les étapes précédentes, prendra une série de mesures des seins et de la poitrine, évaluera la fermeté et l'épaisseur de la peau, et déterminera l'état de la glande mammaire et sa position.



Avant l'opération, les rapports d'analyses et d'examens préopératoires tels que l'échographie mammaire et la fiche d'information signée doivent être remis.



En outre, les éventuelles thérapies pharmacologiques et homéopathiques, ainsi que les éventuelles allergies aux antibiotiques et aux médicaments doivent toujours être signalées.



Un jeûne d'au moins huit heures doit être observé avant l'opération.



L'opération peut être réalisée tout au long de l'année, mais l'automne et l'hiver sont les saisons les plus favorables, en particulier pour les suites opératoires, car on ne souffre pas excessivement de la chaleur et des médicaments, et on n'est pas exposé au soleil, en particulier pour la cicatrice.



La chirurgie d'augmentation mammaire est réalisée sous anesthésie générale ou locale avec ou sans sédation selon le cas clinique individuel, et la durée de l'opération varie de 1½ à 3 heures.



Le chirurgien pratique une petite incision dont la longueur varie entre 4 et 7 cm, en fonction des caractéristiques du sein de la patiente, du contour (technique périaréolaire), c'est-à-dire de la zone de peau autour du mamelon ou dans la région sous-mammaire, qui sera la voie d'accès pour l'insertion de la prothèse.



Les techniques de positionnement de la prothèse sont différentes et c'est le chirurgien qui les choisit en fonction de l'état des seins de la patiente.



POSITIONNEMENT SOUS-GIANDULAIRE : il s'agit d'insérer la prothèse derrière la glande et est utilisé lorsque le tissu glandulaire est suffisamment épais. C'est la technique la moins douloureuse mais il existe un risque de voir ou de sentir les implants ;

POSITIONNEMENT SOUS-MUSCULAIRE : si l'épaisseur du tissu sous-cutané ou de la glande mammaire est réduite, la prothèse est insérée derrière le muscle grand pectoral ; dans ce cas, le résultat est très naturel car les bords de la prothèse ne sont pas visibles. De plus, elle permet des examens mammographiques plus faciles que la technique sous-glandulaire.

POSITIONNEMENT RETROMUSCULAIRE DE LA TECHNIQUE DUAL PLANE : très répandue aux Etats-Unis et en Europe du Nord, elle consiste à ne positionner la prothèse que partiellement derrière le muscle pectoral, en combinant les avantages de la technique rétro-glandulaire avec ceux de la procédure rétromusculaire. Le résultat est un sein naturel avec une zone inférieure arrondie et un sein rehaussé.



Avant la fermeture de la peau, des drains peuvent être placés pour aspirer le sang ou le sérum, qui sont retirés après 12 à 48 heures.



L'implant mammaire



Quelles que soient leur forme et leur taille, les implants mammaires sont constitués d'une gaine de silicone théâtrale contenant du gel de silicone hautement cohésif ou d'autres solutions telles que l'hydrogel, l'important étant que les exigences de construction imposées par la législation en vigueur soient respectées.



Lors de la première visite pour décider du type de prothèse à utiliser dans l'opération, une analyse minutieuse est effectuée qui prend en considération L'état anatomique ; La taille de la poitrine ; La qualité de la glande mammaire ; l'élasticité des tissus.

Sur la base de ces aspects, le type de prothèse et l'opération à réaliser sont évalués à l'aide de systèmes informatiques interactifs.



Il est possible de choisir entre différentes prothèses pour : La hauteur, la largeur, la projection et la consistance du gel ; La forme : prothèses en forme de goutte d'eau ou anatomiques, prothèses hémisphériques ou rondes.

Le choix de la forme de la prothèse dépend de la taille du sein et de la poitrine de la femme.

Augmentation mammaire : les suites opératoires



Si l'opération est réalisée sous anesthésie générale, la patiente peut rester une ou deux nuits à l'hôpital.



Le pansement est constitué de bandes élastiques très serrées afin de comprimer au maximum et de permettre aux tissus de se détendre correctement.



L'utilisation d'un bandage élastique de contention peut être prescrite pendant quelques semaines afin de maintenir la prothèse positionnée au bon endroit.



Pendant les 3-4 premiers jours post-opératoires, il est recommandé de se reposer, en évitant autant que possible de solliciter les muscles thoraciques, de fumer ou de tousser, car cela pourrait provoquer un saignement des parties opérées.



Il est normal d'avoir des douleurs thoraciques, un certain gonflement et des ecchymoses, mais après une semaine à dix jours, ces symptômes devraient disparaître ; la douleur peut en tout cas être maîtrisée par des médicaments analgésiques prescrits par le chirurgien.



La conduite d'un véhicule doit être évitée pendant la première semaine et l'activité physique doit également être évitée pendant le premier mois.



Les points de suture seront retirés dans les 7 à 10 jours suivant l'opération et un soutien-gorge de compression devra être porté pendant un mois.



La convalescence totale dure environ 2 à 3 semaines, après quoi vous pouvez reprendre une vie quotidienne normale.



En savoir plus :

