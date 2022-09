Quel est le rôle d’un naturopathe ?

Basée sur le vitalisme, la naturopathie mise sur le pouvoir de guérison naturel. Ses soins sont généralement orientés vers les causes des maladies pour obtenir une réaction de l’organisme capable de s’auto-soigner. On se sert de différentes pratiques naturelles pour atteindre cet objectif. On l’appelle encore la troisième médecine traditionnelle. L’Organisation mondiale de la santé y trouve un ensemble de méthodes de soins pour renforcer les défenses de l’organisme. Sa progression ces dernières années est remarquable. L’Alimentation y trouve une bonne place.

C’est bien évidemment la personne qui conduit les patients dans ce processus de soins naturels qui est appelé naturopathe