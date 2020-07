Infos Business Qui est Achille Dogliotti ? Achille Mario Dogliotti a obtenu son diplôme à Turin en 1920. Pour élargir ses connaissances, il se rend plusieurs fois à l'étranger, où il fréquente les plus importantes cliniques chirurgicales : en 1925 et 1927 en France, à Lyon et à Paris, en 1929 aux États-Unis, dans les centres chirurgicaux les plus prestigieux (Mayo Clinic à Rochester, Chicago, New York, Baltimore, etc.).





Au début des années trente, son intérêt était principalement attiré par le symptôme "douleur" en tant qu'élément dominant de nombreux processus pathologiques. Afin de mettre en place une thérapie efficace, il a conçu et perfectionné des méthodes originales : son nom a donc connu une première vague de notoriété, qui s'est étendue également en dehors de l'Italie.

dogliotti en tant qu'anesthésiste



Le blocage alcoolique sous-arachnoïdien des racines postérieures pour le traitement des allergies rebelles et la méthode d'anesthésie péridurale (1933) se sont répandus partout. Avec sa méthode, il a pu obtenir une "faucille graduée de sensibilité périphérique, de manière à réduire suffisamment le nombre d'excitations périphériques pour tronquer la douleur sans altérer de manière significative les autres formes de sensibilité spécifique (toucher, chaleur et froid, pression, etc.)". Il a également décrit une procédure originale pour "circonscrire la rachianesthésie à un seul côté du corps et à un segment spécifique. La procédure est basée sur l'utilisation d'une solution hydro-alcoolique de percaïne qui, en raison de sa légèreté, flotte clairement sur la liqueur".



Son "Traité sur l'anesthésie" (Turin 1946) a eu le rare honneur d'être traduit intégralement en italien aux États-Unis d'Amérique, où il a été largement adopté comme manuel d'enseignement.

En 1937, il a remporté le concours pour la chaire de chirurgie à Catane. Les années en Sicile ont été caractérisées par une activité de recherche croissante, de sorte que, outre la chirurgie classique, il a pu s'occuper de domaines d'extrême avant-garde comme l'exérèse des tumeurs du larynx (il s'est vanté des statistiques de vingt-cinq laryngectomies totales consécutives, sans décès, effectuées avant l'ère des antibiotiques).



LE RETOUR À TURIN et à la CARDIOCHURGIE





Après la Seconde Guerre mondiale, avec le retour à la normale, Dogliotti consacre toute son énergie à la reconstruction de la clinique chirurgicale de Turin, apportant des innovations et des agrandissements tels qu'ils en font l'une des plus importantes d'Europe. Il a notamment construit la première salle d'opération entièrement stérilisée aux antibiotiques dans son institut.

Invité aux États-Unis pour une série de conférences en 1946, il a pu assister à certaines des premières opérations cardiaques réalisées par le célèbre Alfred Blalock. C'est le début de son intérêt pour la chirurgie cardiaque, à laquelle il consacrera plus tard une grande partie de son temps et de son ingéniosité, avec un parcours difficile qui le conduira à être considéré comme l'un des créateurs de la chirurgie cardiaque dans les années 1950. En concevant de nouveaux instruments et équipements (appareil pour la circulation extracorporelle, valvulotome en anneau, angiostat pour les anastomoses vasales), en proposant de nouvelles procédures techniques (pour la valvulotomie à cœur fermé et à cœur ouvert dans la sténose mitrale, pour la plastique dans l'insuffisance mitrale, pour la correction à cœur fermé des communications interauriculaires), il a lié son nom à de nombreux chapitres importants de la chirurgie cardiaque.



CIRCULATION EXTRACORPORELLE

Le curriculum vitae du Dr Dogliotti jusqu'en 1931.



En 1951, il a fondé le Centre de chirurgie cardiaque A. Blalock à Turin, qui a acquis en peu de temps une renommée internationale et a connu un tel succès qu'il a accumulé des cas dont l'ampleur n'a été égalée par aucun autre service de chirurgie cardiaque, pas même américain. En août de la même année, Dogliotti, pour la première fois au monde, a pu pratiquer une chirurgie de la circulation extracorporelle sur l'homme. Dogliotti et Costantini ont été les premiers à utiliser une pompe à oxygène chez l'homme. Cela s'est passé en 1951. Ils l'ont utilisé pour contourner partiellement la partie droite du cœur lors de l'ablation d'une tumeur médiastinale. Leur oxygénateur était similaire à celui que Clark avait conçu un an plus tôt.

En 1951, il a fondé le Centre de chirurgie cardiaque A. Blalock à Turin, qui a acquis en peu de temps une renommée internationale et a connu un tel succès qu'il a accumulé des cas dont l'ampleur n'a été égalée par aucun autre service de chirurgie cardiaque, pas même américain. En août de la même année, Dogliotti, pour la première fois au monde, a pu pratiquer une chirurgie de la circulation extracorporelle sur l'homme. Dogliotti et Costantini ont été les premiers à utiliser une pompe à oxygène chez l'homme. Cela s'est passé en 1951. Ils l'ont utilisé pour contourner partiellement la partie droite du cœur lors de l'ablation d'une tumeur médiastinale. Leur oxygénateur était similaire à celui que Clark avait conçu un an plus tôt.

Bien que la circulation extracorporelle ait fait l'objet de recherches expérimentales pendant des années, qui ont maintenant ouvert la voie à d'éventuelles réalisations cliniques, cette première application réussie de Dogliotti sur l'homme marque une date historiquement importante. C'est le couronnement de ses études sur le sujet, qui lui a permis d'associer l'hypothermie à la circulation extracorporelle, donnant ainsi naissance à une nouvelle technique encore largement utilisée aujourd'hui en chirurgie cardiaque.

Josie Bonnet



