RDC/ Une épidémie inexpliquée fait plus de 60 morts en quelques semaines

Face à cette situation préoccupante, les autorités sanitaires congolaises, en collaboration avec l’OMS, ont rapidement déployé une équipe d’intervention dans les zones touchées. Sur place, les soignants administrent des traitements contre le paludisme, la fièvre typhoïde et la méningite aux patients. En parallèle, des analyses sont menées sur des échantillons d’eau et de nourriture pour identifier d’éventuelles sources de contamination.



Le Dr Serge Ngalebato, directeur de l’hôpital de Bikoro et expert en charge de la gestion de l’épidémie, reconnaît la complexité du problème. « Nous sommes face à une situation inhabituelle. Le premier épisode a causé de nombreux décès et reste en cours d’analyse. Aujourd’hui, nous observons une recrudescence des cas de paludisme », explique-t-il.



Les spécialistes tentent de comprendre l’origine de cette flambée de maladies. L’OMS évoque l’hypothèse d’un empoisonnement lié à une source d’eau contaminée dans un des villages touchés. D’autres experts penchent pour une cause plus classique, comme le paludisme, même si la rapidité et la sévérité des décès restent inquiétantes.



Dans un contexte déjà difficile, la République démocratique du Congo doit aussi faire face à une épidémie de mpox (anciennement variole du singe), qui a entraîné plus de 1 500 décès depuis le début de l’année 2024. Ce nouveau défi met encore plus à rude épreuve un système de santé fragilisé par des conflits armés et des difficultés logistiques.



Cette situation inquiète la communauté internationale, notamment en raison de la vitesse de propagation et du taux de mortalité élevé de l’épidémie. Les experts rappellent que les maladies zoonotiques, transmises des animaux aux humains, sont en forte augmentation en Afrique, avec une hausse de plus de 60 % au cours des dix dernières années.



Si les premières analyses ont permis d’écarter des virus redoutés comme Ebola, la prudence reste de mise. Les autorités sanitaires poursuivent leur surveillance et appellent à une coopération internationale pour renforcer les capacités de diagnostic et de prise en charge des malades.