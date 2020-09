RDC : une cinquantaine de personnes, mortes dans de puits artisanaux d'extraction d'or

La journée du vendredi 11 septembre marquera à jamais les habitants de Kamituga. C'était une journée de travail comme les autres qui s'est transformée en un cauchemar. Alexandre Mbuli Mpila, le maire de la commune de Katumiga se dit : « très émotionné après cet événement catastrophique, macabre et effrayant que connaît la population de Kamituga».





En effet, des mineurs de la commune sont morts alors qu'ils travaillaient peinardement dans le champ minier de Kamituga. Ils ont été surpris par une forte pluie qui a malheureusement provoqué l'affaiblissement du sol et l'effondrement de trois puits artisanaux d'extraction d'or. Dans ces puits effondrés, se trouvaient environ cinquante personnes.





Le chiffre exact des vicitmes n'est pas encore connu toutefois ce déluge a fait un énorme dégât. Raison pour laquelle le maire de la commune a déclaré « ville morte les journées du samedi 12 et du dimanche 13 septembre.» « Les corps sans vie de nos compatriotes doivent d'abord être déterrés ce dimanche. Les gens n'iront qu'à la messe et au marché pour s'approvisionner en nourriture et d'autres bien de consommation », a ajouté Alexandre Mbuli Mpila.





C'est une véritable tragédie que vient de subir les habitants de la commune Kamituga. Blandine Moza Kalufula, députée provinciale du Sud-Kivu a imploré l'aide du gouvernement provincial pour retrouver et enterrer les cadavres des vicimes de cet incident. La députée a plaidé également pour l'accord d'une aide aux familles de ces personnes qui ont perdu leur vie sous terre suite à cette immense pluie.