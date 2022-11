RN: Jordan Bardella à la tête du parti, qu’est-ce que ça change ?

C’est ce que plusieurs membres auraient souhaité, mais la probabilité semble très faible pour qu’on en arrive là. Si Jordan Bardella en remerciant Marine Le Pen dit clairement sa fierté de "Travailler avec elle" et surtout " pour elle" il y a de quoi se demander si Marine Le Pen a réellement laissé la direction du parti. Ses propos en disent d’ailleurs long : « Je ne quitte pas le RN pour partir en vacances, je serai là quand le pays aura besoin de moi ».



Jordan Bardella recevra-t-il des ordres de Marine Le Pen à la tête du parti ? C’est bien possible. Plusieurs observateurs pensent d’ailleurs qu’elle a placé une personne qu’elle a fait et pourra manipuler. Jordan Bardella reconnaît aussi être un produit politique de Marine Le Pen, lorsqu’il dit être ce qu’il est grâce à Marine Le Pen.

L’évidence est là ! Il ne faudra donc pas attendre un grand changement au sein de ce parti qui ne démérite pas sur l’échiquier politique français. Le Jeune qui partageait déjà la vision du parti depuis le collège ne pourra certainement changer grande chose même s’il le voulait.