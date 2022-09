Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Ramonage Paris, prix, devis, tarif

Celui de ramoneur est une profession très ancienne et l'histoire, sans nous fournir d'informations certaines sur les origines de cet humble métier, lie ses événements au phénomène de l'émigration. Des documents anciens témoignent, par exemple, de la présence de ramoneurs de Vigezzo en Hollande dès 1500 ; en France, au XVIIIe siècle, ils exerçaient une activité réglementée par des contrats en bonne et due forme qui bénéficiaient même du soutien des rois de France eux-mêmes.











Que fait un ramoneur ?



Par rapport au passé, le métier de ramoneur a profondément changé, et aujourd'hui, ceux qui effectuent ce travail ne sont plus seulement chargés de nettoyer la cheminée, mais sont également responsables de son fonctionnement et de sa certification.



Aujourd'hui, les ramoneurs reviennent également à la mode car les systèmes de chauffage ont trouvé de nouvelles solutions très appréciées par la population pour leur efficacité et le fait qu'elles sont moins polluantes.



Nous pensons, par exemple, à tous les poêles alimentés par la biomasse, c'est-à-dire le bois ou les pellets, qui nécessitent un entretien continu en termes de nettoyage et de vérification du bon tirage de la cheminée.



Aujourd'hui, le ramoneur est donc un personnage qui doit être hautement formé et spécialisé, qui doit connaître les réglementations relatives à la gestion des fumées à l'intérieur des habitations ou des espaces publics et qui doit être capable d'intervenir sur une grande variété de systèmes différents.



Les étapes qui composent cette profession ont donc changé par rapport au passé et il ne s'agit plus d'un simple travail de nettoyage de conduits, effectué dans la plupart des cas par du personnel peu qualifié.

Les phases de l'intervention d'un ramoneur



Comme mentionné, le ramoneur ne se contente plus d'arriver sur le lieu de la cheminée pour effectuer un simple nettoyage du conduit. Désormais, son intervention est plus complexe mais aussi plus complète, car il s'occupe de la fonctionnalité du système dans son intégralité et doit également certifier qu'il est entièrement conforme.

Inspection vidéo des cheminées



Le ramoneur moderne ne peut se passer d'une instrumentation spécifique qui permet de voir en toute sécurité ce qui se trouve à l'intérieur du conduit d'évacuation des fumées.



Les obstacles, causés par la saleté, le mauvais entretien, mais aussi des facteurs externes tels que les nids qui peuvent s'être formés dans le conduit, peuvent entraîner un fonctionnement non optimal, avec tous les dangers que cela comporte.



Le ramoneur est donc appelé à réaliser une inspection vidéo du conduit.



Pour la réaliser, il utilise une sorte de sonde qui possède à son extrémité une petite caméra vidéo reliée à un écran externe : le professionnel peut ainsi visualiser l'état des parois du conduit et évaluer ce qu'il faut faire pour l'entretien ou le dépannage.



Les outils d'inspection vidéo ont des longueurs maximales différentes et sont tous articulés pour atteindre chaque zone du pipeline et suivre son parcours.

Essais de fumée



L'une des étapes fondamentales de l'intervention d'un ramoneur est celle des tests dits de fumée, c'est-à-dire la réalisation de tests de tirage sur les conduits de fumée afin d'évaluer leur fonctionnement réel dans le cadre des paramètres légaux.



Ce type de tâche est absolument nécessaire et obligatoire et doit être effectué à intervalles réguliers, car il permet d'éviter l'apparition de problèmes qui peuvent également entraîner de graves conséquences telles que des incendies ou des intoxications au monoxyde de carbone.



Il convient également de préciser qu'il ne faut pas considérer la figure du ramoneur comme un professionnel n'opérant que dans le cas des poêles et des cheminées traditionnelles : aujourd'hui, ce travail recoupe très souvent celui du plombier classique, véritable technicien de la chaudière.



En fait, ce sont précisément les chaudières qui sont ce que l'on appelle des cheminées modernes, ce qui signifie que chacune d'entre elles possède son propre conduit d'évacuation des fumées de la combustion interne vers l'extérieur, ce qui est nécessaire pour chauffer les pièces et fournir de l'eau chaude dans tout le système.



La vérification de la fonctionnalité d'un conduit de fumée se fait aujourd'hui au moyen d'une instrumentation dédiée, capable de fournir une mesure précise des niveaux de saturation et des différents gaz à l'intérieur du conduit et de la manière dont ils sont expulsés.



Les instruments sont composés de sondes avec des capteurs capables de prendre toutes les mesures nécessaires et après chaque mesure, ils émettent un document avec tous les paramètres mesurés.



