Récupérer son ex femme, comment faire ?

Comment retrouver son intimité ?

Des problèmes relationnels ? Que se passe-t-il quand il y a un manque d'intimité ?Ce texte professionnel peut être utile à tous les couples qui se demandent : "Qu'est-ce qui ne va pas dans notre intimité ?"Fidanzatifelici.it a entamé un nouveau chapitre et, grâce à de précieux partenariats avec des psychologues, des psychothérapeutes et des sexologues professionnels, nous allons aborder les différents problèmes liés à la sphère sentimentale afin d'offrir des solutions valables à chaque cas spécifique.Nous tenons à remercier Stella Love Coach de Lausanne pour son intervention fantastique.Dans un couple, l'intimité est un aspect vraiment fondamental. Parler d'intimité ne signifie pas seulement faire référence à la sphère sexuelle, mais aussi à d'autres questions telles que la confiance, la complicité ou le fait de savoir ce que l'autre personne veut, désire et pense.Une relation solide et durable passe par plusieurs phases au fil du temps. Pendant la première phase, sur le plan sexuel, deux personnes ressentent une très forte attirance l'une pour l'autre. Toutefois, au fur et à mesure que la relation progresse, cette énergie initiale s'estompe et la passion diminue. Une fois passée la première phase de forte passion, cette magie initiale s'estompe lentement, laissant place à d'autres besoins et exigences urgents.L'intimité est donc une phase physiologique et psychologique que presque tous les couples connaissent à un moment donné de leur relation.Combien d'entre vous, pendant et après un rapport sexuel avec votre partenaire, ont éprouvé ce sentiment d'acceptation authentique et gratuite, tant sur le plan physique que psychologique ? Grâce au sexe, la confiance est rétablie entre les deux partenaires et il, le sexe, met fin à ce sentiment de solitude que chacun éprouve au cours de la vie et de la journée. Si l'absence de relations est négative en soi, la manière dont se manifeste le désir sexuel non partagé est encore plus déchirante.Il arrive, en effet, que le partenaire qui désire des rapports sexuels ne les demande pas clairement et directement.Cela peut conduire à des conflits qui n'ont rien à voir avec le sexe, mais qui sont précisément causés par son absence. Par exemple, il y aura des disputes à propos de la belle-famille, du dîner froid ou du fait de rentrer tard le soir. Le partenaire sexuellement déçu peut aller jusqu'à se comporter mal au point de ressembler à un monstre, ce qui réduit encore les chances d'avoir des rapports sexuels. On entre ainsi dans un cercle vicieux dont on ne peut sortir.Notre biologie ne nous aide pas à entretenir le désir sexuel dans une relation stable, mais il est possible de travailler sur ce manque et de se rapprocher à nouveau de son partenaire.En fait, c'est extrêmement important :Ne prenez pas l'autre pour acquis. Souvent, l'une des grandes erreurs consiste précisément à ne pas accorder plus d'attention au partenaire et à ses demandes, même implicites. Cela déclenche souvent le mécanisme du "nous pouvons aussi le faire demain", qui, à long terme, ne peut que devenir une "tâche", une "obligation". Il est également important de faire une pause et d'observer les changements que l'autre a connus ou est en train de connaître.Le partenaire peut vouloir plus d'attention et d'écoute ; il peut avoir besoin d'être apprécié pour ses réalisations professionnelles ; il peut avoir besoin d'aide pour les tâches ménagères. Il peut aussi ressentir le besoin d'exprimer des fantasmes sexuels, désirer des effusions plus affectueuses, demander à être embrassé d'une certaine manière, à avoir des rapports sexuels de manière moins évidente, plus brutale. Le fait est que lorsque les deux partenaires parlent de ces choses, ils le font généralement de manière accusatrice l'un envers l'autre.- Partager ses émotions et améliorer la communication. Parler de son état d'esprit, de ce que son partenaire fait ressentir (pour le meilleur ou pour le pire, indifféremment) ne sont que quelques exemples pour être capable d'empathie. Des dizaines de recherches ont montré que les expériences intenses peuvent éveiller la passion pour son partenaire. Ainsi, les sports extrêmes, une escapade dans un parc d'attractions ou même le visionnage d'un film d'horreur peuvent servir à augmenter le désir sexuel qui commence à faiblir.- Faites-vous plaisir et améliorez votre estime de soi. Lorsqu'on trouve un partenaire, on se laisse souvent un peu aller : on n'essaie plus d'être aussi séduisant que possible pour l'autre personne. L'une des solutions les plus efficaces est de travailler à s'améliorer et à prendre soin de soi ; de commencer à prendre soin d'un corps avec lequel on ne se sent peut-être plus à l'aise.- Maintenir son indépendance. Les couples partagent souvent trop de choses : maison, travail, amis et passions. Tout est fait ensemble et jamais séparément. Cela va lentement, lentement pour défaire le mystère qui est nécessaire dans une relation. Les deux membres doivent conserver leur indépendance. Ils commencent à se réserver du temps pour eux, retrouvent une certaine indépendance, augmentent leur estime de soi et incitent leur partenaire à les regarder d'un autre œil.- Parlez de sexe. Dans un couple où l'intimité fait défaut, on parle peu de sexe, de ses sentiments et de ses sensations. Pour améliorer cela, l'une des étapes de base consiste à prêter attention à ce que vous ressentez et, en même temps, à vous intéresser à ce que l'autre personne ressent. Ainsi, l'intimité n'est pas seulement un lieu pour faire l'amour, mais aussi un lieu pour en parler.Un conseil pratique qui peut s'avérer utile :Prenez un stylo et du papier et écrivez une lettre adressée à votre partenaire dans laquelle vous expliquez, de manière discursive ou même à l'aide d'une liste de points : "Ce que j'attends du sexe."Comment allez-vous ?""Que voulez-vous ?""Quels sont vos fantasmes ?""Que voulez-vous faire/expérimenter ?""Quels sont les points de votre corps où vous aimez être touché ?"Demandez et répondez sans honte, car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez apprendre à vous connaître pour accroître votre intimité et surmonter tout blocage physique. Cette lettre est l'occasion d'être profondément honnête l'un envers l'autre sur votre identité et vos préférences sexuelles. Il appartiendra ensuite à l'autre personne de prendre au sérieux, sans fermeture et avec une saine ouverture d'esprit, les mots écrits dans la lettre, en gardant à l'esprit une prémisse importante : deux personnes seront toujours, même si ce n'est que légèrement, sexuellement incompatibles, mais cela ne signifie pas qu'il faille créer une barrière envers l'autre ou se sentir déficient et mal à l'aise à cause de cela.