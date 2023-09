Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Réduction mammaire, trouver un spécialiste en Suisse

La réduction mammaire est une demande presque aussi fréquente que l'augmentation mammaire ! Sachez en plus en lisant notre article dédié







Ai-je besoin d'une réduction mammaire ?

Vous pouvez être une bonne candidate pour une réduction mammaire (Mammaplastie de réduction) si vous avez :

• Des seins trop volumineux qui semblent disproportionnés par rapport au reste du corps.

• Des douleurs dans le cou, le dos et les épaules causées par le poids des seins

• Des sillons sur le haut des épaules causés par les bretelles de soutien-gorge

• Difficulté à faire des exercices et d'autres activités de la vie quotidienne en raison de la taille de vos seins

• Baisse de la confiance ou de l'estime de soi due au fait que la taille inhabituelle de vos seins attire l'attention.



Ai-je besoin d'un lifting ou d'une réduction mammaire ?

Les patientes recherchent une réduction mammaire lorsque leurs gros seins provoquent des douleurs au niveau du cou, des épaules ou du dos qui les empêchent de faire de l'exercice ou d'accomplir leurs activités quotidiennes. Si vous êtes satisfaite de la taille de vos seins mais que vous souhaitez simplement en modifier la forme et la position, un lifting mammaire peut vous aider à remonter vos seins en éliminant l'excès de peau et en remodelant le tissu mammaire restant afin d'obtenir une apparence plus jeune. Dans la plupart des cas, les deux interventions peuvent être combinées pour obtenir un meilleur résultat clinique - un lifting et une réduction.



Un lifting des seins est-il inclus dans une réduction mammaire ?

Le lifting mammaire et la réduction mammaire sont similaires. La chirurgie de réduction mammaire consiste à réduire la taille ou le poids, tandis que le lifting mammaire modifie généralement la forme et non le poids. Un lifting mammaire enlève l'excès de peau pour obtenir un contour de poitrine plus jeune, tandis qu'une réduction mammaire enlève l'excès de peau, de graisse et de tissus pour obtenir des seins bien proportionnés. Une réduction mammaire comprend généralement un lifting, mais un lifting ne comprend pas toujours une réduction.



Comment trouver le meilleur chirurgien spécialiste de la réduction mammaire?

Le meilleur chirurgien spécialisé dans la réduction mammaire est celui qui :

• est un spécialiste accrédité en tant que chirurgien plasticien

• est membre d'associations de chirurgiens plasticiens

• est spécialisé dans la réduction mammaire ou la chirurgie mammaire

• possède une solide expérience dans le traitement d'un grand nombre de patients

• exerce dans un hôpital de pointe accrédité

• est à l'aise pour répondre à vos questions



Ai-je besoin d'une recommandation pour une réduction mammaire ?

Vous n'avez pas besoin d'une recommandation médicale pour consulter le Dr. Mais si vous envisagez de demander une prise en charge, vous aurez besoin d'une recommandation valide au moment de l'intervention. Rendez-vous chez votre médecin généraliste pour obtenir une recommandation médicale, puis contactez une équipe d’un Dr réduction mammaire pour prendre rendez-vous. La recommandation d'un médecin généraliste est valable pendant 6 mois, celle d'un spécialiste ne l'est que pendant 3 mois.



Comment puis-je me préparer à une réduction mammaire ?

Vous devez arrêter de fumer plusieurs semaines avant votre opération de réduction mammaire. Suivez scrupuleusement les instructions préopératoires de votre chirurgien. Évitez de prendre de l'aspirine, des anti-inflammatoires et des suppléments à base de plantes, car ils pourraient augmenter le risque de saignement. Ne mangez pas pendant les 12 à 18 heures précédant l'intervention. Passez une mammographie de référence avant l'opération et une autre après l'opération pour aider à détecter toute modification future de votre tissu mammaire.



Êtes-vous candidate ? - FAQ sur la réduction mammaire

Quelle doit être la taille des seins pour une réduction ?



Vous pouvez avoir n'importe quelle poitrine volumineuse pour une réduction, mais les patientes ayant des seins de taille DD, DDD ou des bonnets G et H sont de très bonnes candidates pour une réduction mammaire. Le Dr évaluera également d'autres facteurs tels que votre état de santé et vos objectifs esthétiques.

Puis-je bénéficier d'une réduction mammaire si je suis en surpoids ?

Il est possible de subir une réduction mammaire en cas de légère surcharge pondérale. Toutefois, il est préférable que votre poids idéal soit proche ou stable. Le surpoids ou l'obésité peuvent augmenter le risque de complications.

Quel est l'IMC requis pour une réduction mammaire ?

Votre IMC doit être inférieur à 30 ou 35. La plupart des chirurgiens n'opèrent pas les patientes dont l'IMC est supérieur à 35 et celles dont l'IMC est supérieur à 40 doivent perdre du poids avant l'opération et sont généralement orientées vers un chirurgien spécialisé dans la perte de poids.



Dois-je perdre du poids avant une réduction mammaire ?

Oui, vous devez atteindre un poids stable proche de votre poids idéal avant l'intervention, car les fluctuations de poids peuvent altérer les résultats de votre réduction mammaire. En outre, le surpoids ou l'obésité peuvent augmenter le risque de complications.



Peut-on subir une réduction mammaire pendant la grossesse ?

Il n'est pas conseillé de subir une réduction mammaire pendant la grossesse. Le volume de vos seins augmentera pendant cette période, ce qui annulera les effets de la réduction mammaire. La plupart des chirurgiens plasticiens ne pratiqueront pas de chirurgie esthétique sur vous si vous êtes enceinte.



Y a-t-il une limite d'âge pour la chirurgie de réduction mammaire ?

Oui, vous devez être âgée d'au moins 18 ans. Des exceptions peuvent toutefois être faites pour les adolescentes. (Voir les lignes directrices et les options esthétiques pour les adolescentes).



josie bonet

josie bonet









