Réforme des retraites : des incertitudes juridiques sur la mise en œuvre

On semble ne pas être loin d’un tel scénario s’il faut s’en tenir à la procédure que veut adopter l’exécutif sur ce dossier sensible. Il faut signaler que tout dernièrement le gouvernement s’est dit prêt à présenter si possible ses mesures à la faveur d’ « amendements au projet de loi de financement de la Sécurité sociale » pour l’année prochaine. Une position qui ne fait qu’augmenter les critiques déjà abondantes depuis l’annonce de cette réforme.



Dans la droite comme dans la gauche, on y trouve une manière de contourner le parlement en le privant ainsi du droit de débattre sur le dossier. Un coup de force que plusieurs acteurs politiques pensent ne pas laisser passer puisque ce n’est pas une habitude de la démocratie française, surtout lorsqu’il s’agit des questions concernant des milliers de travailleurs.

Pour le président du groupe socialiste par exemple, le processus démocratique ne sera pas respecté si l’exécutif agit ainsi. Boris Vallaud pense qu’il n’est pas admissible de transformer des régimes de pension par le biais d’amendements au budget de la Sécu.