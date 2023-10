Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Relâchement cutané solutions et traitement esthétique

Le relâchement cutané est une imperfection qui constitue l'une des caractéristiques les plus distinctives du vieillissement de la peau.



Il se produit chez les deux sexes, bien qu'il soit plus fréquent et plus évident chez les femmes, et est principalement dû à la perte progressive de la quantité et de la qualité du collagène, une protéine fibreuse présente dans le tissu conjonctif qui maintient la structure de la peau. Les fibres de collagène sont en effet capables de donner fermeté et résistance à la peau, en formant une sorte d'échafaudage de soutien qui se pose sur la couche cornée de la peau, la protégeant ainsi du relâchement.







Le saviez-vous ?



L'acide ellagique est un puissant antioxydant dérivé de l'écorce de grenade ; il renforce la composante fibreuse du derme (collagène et élastine), ce qui contribue à maintenir l'élasticité et la fermeté de la peau.



Les produits de la ligne Bioliftan sont caractérisés non seulement par l'acide ellagique mais aussi par le Sibanid SG, un complexe moléculaire capable de protéger la structure de l'acide hyaluronique naturellement présent dans notre peau, par la présence de cellules souches végétales et par d'autres principes actifs importants ayant une action anti-âge.



Pour une action concentrée sur le visage, il peut être utile d'essayer un traitement intensif anti-âge, anti-gravité et à effet immédiat comme Biolifitan Concetrate.



Les concentrations particulièrement élevées de principes bio-stimulants de ce produit ainsi que les substances qui décontractent et atténuent les états de tension de la peau favorisent une réduction rapide des rides d'expression.



Détente de la peau suite à une perte de poids



En plus d'être une conséquence directe du processus de vieillissement physiologique, le relâchement cutané peut également être causé par la perte de poids.



La perte de poids, surtout si elle est brutale et excessive, ne permet pas à la peau de s'adapter progressivement à ce changement, le collagène perd donc sa structure et n'est plus en mesure d'assurer sa fonction de soutien, ce qui entraîne une nette diminution de la tonicité et de l'élasticité de la peau.



C'est ainsi qu'apparaît un véritable "affaissement", notamment au niveau du visage, en particulier des joues, qui apparaissent détendues et ridées, des pommettes, qui perdent leur définition, des yeux, dont une ou les deux paupières sont plus basses que leur niveau normal, et du cou, qui, avec le temps, perd de sa turgescence, devient flasque et s'affaisse.



Le corps souffre également de ce processus de vieillissement, les seins deviennent de plus en plus flasques, l'abdomen apparaît mou et ridé, les fesses perdent de leur tonicité, tout comme l'intérieur des cuisses, les genoux et l'intérieur des bras.



Une peau flasque ? Voici quelques conseils pour y remédier



Dans ces cas-là, il n'y a pas de remèdes magiques ni de produits miracles, mais quelques astuces, associées à une bonne hygiène de vie, permettent d'améliorer son état.



Voici nos conseils sur "ce qu'il faut éviter" et "ce qu'il faut faire" dans ces circonstances.

Ce qu'il faut éviter ? Un amaigrissement trop rapide, qui préserve les muscles, favorise la perte de masse grasse et permet à la peau de s'adapter progressivement au changement que subit le corps.

L'exposition prolongée au soleil

Les produits cosmétiques qui peuvent favoriser le dessèchement de la peau

Les lampes de bronzage qui, en plus de favoriser le vieillissement de la peau, endommagent l'élastine et le collagène. Que faire ?



Maintenir la peau bien hydratée, en recourant à l'utilisation constante de crèmes et d'huiles spécifiques qui protègent la barrière de l'épiderme. Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour pour favoriser l'hydratation de la peau. Suivre un régime alimentaire équilibré, en privilégiant les aliments pauvres en graisses et en sucres, et en favorisant les protéines qui contribuent au développement des muscles. Pratiquer une activité physique régulière pour favoriser le développement de la masse musculaire Utilisez toujours une photoprotection adaptée à votre phototype.



