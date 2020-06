Réouverture des écoles en France par la levée des restrictions COVID-19

Il n'y a pas eu de pic récent d'infections en France et les nouveaux cas se sont élevés à environ 450 par jour, contre un pic de 7.5000.



Les mesures de distanciation sociale sont toujours en place et le port du masque facial est obligatoire dans les transports publics. Mais qu'est-ce qui a encore changé après plus de deux mois de fermeture ?



Réouverture complète des écoles

De nombreux enfants français n'avaient plus mis les pieds dans les cours d'école depuis le 16 mars, date de fermeture des institutions, et un jour avant le début de la fermeture nationale.



Bien que les écoles aient commencé à rouvrir progressivement le 11 mai, les mesures d'hygiène strictes et la taille limitée des classes ont fait que les élèves ne fréquentaient l'école qu'à temps partiel ou étaient scolarisés à domicile.



Les mesures d'éloignement physique ont maintenant été assouplies et la limite du nombre d'élèves par classe a été supprimée. Cependant, une règle d'éloignement social d'un mètre a été recommandée dans les écoles primaires.



Jusqu'au 22 juin, les parents avaient la possibilité de renvoyer leurs enfants à l'école. Mais il est désormais obligatoire d'envoyer les enfants à l'école ou de s'inscrire à l'enseignement à domicile.



"Tout est fait pour que leurs enfants soient accueillis en toute sécurité", a assuré dimanche la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.