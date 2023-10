Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Reprise du sport après augmentation mammaire

Le Dr Smarrito de Lausanne nous aide à y voir plus clair sur ce point en répondant à nos questions dans cet article dédié à la reprise du sport après une augmentation mammaire.







Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement qu'avec la succession des générations, les canons de beauté, mais aussi la vie des gens eux-mêmes ont changé. Et inévitablement, la chirurgie esthétique se doit d'en prendre acte.



Les traits distinctifs de notre époque sont certainement la vitesse et l'attention parfois maniaque portée à sa propre image. En ce qui concerne "mon monde", vous voulez une opération, vous voulez un bon résultat et vous voulez le voir tout de suite, en réduisant au minimum le temps nécessaire pour reprendre pleinement vos activités.



En fait, un bon pourcentage de mes patients me demandent de les aider à améliorer une ou plusieurs parties de leur corps qui, autrement, ne pourraient pas être modifiées. Les seins, par exemple. Ensuite, elles optimisent le reste grâce à l'alimentation et à l'activité physique.



L'une des questions les plus fréquemment posées sur l'après-opération est donc : "Quand peut-on recommencer à faire du sport après une opération d'augmentation mammaire ? Il s'agit de la chirurgie esthétique la plus pratiquée au monde.



La femme moderne et son augmentation mammaire :



L'augmentation mammaire est une intervention qui concerne un très large éventail de femmes. Elle va de la jeune fille d'une vingtaine d'années qui veut pouvoir "affronter la vie" à la femme qui, après de nombreuses années consacrées à la maison et à la famille, veut retrouver un espace pour sa propre féminité et son bien-être psycho-physique.

Il s'agit d'un désir de femmes de tous horizons, avec les professions, les styles de vie et les habitudes les plus divers. En bref, je vous parle de toutes ces femmes modernes qui ont envie de "mordre" dans la vie et qui ont toujours très peu de temps. C'est pourquoi les questions sur les suites opératoires et leur durée sont très fréquentes.

Chirurgie d'augmentation mammaire



Cette chirurgie est celle qui a le plus évolué au cours des dernières décennies.



Principalement, des efforts ont été faits pour trouver des implants de plus en plus naturels. Capables de minimiser les complications post-chirurgicales.



Le plan d'insertion a également changé. Si les "anciennes" techniques, rétroghiandulaire et rétromusculaire, sont toujours utilisées, c'est bien le "double plan" qui est le plus populaire aujourd'hui. Il permet de couvrir au maximum la prothèse tout en la laissant libre de ses mouvements et des contraintes de la contraction musculaire.





Augmentation mammaire aujourd'hui ? Elle est réalisée en une heure environ.

Elle peut se faire sous anesthésie générale ou loco-régionale avec l'ajout d'une sédation profonde.

Elle permet de rentrer chez soi en toute sécurité dans la journée pour les soins post-opératoire Post-opératoire et sport



Autant de femmes, un besoin commun : reprendre leur vie le plus vite possible, mais sans gâcher le résultat.



A ce moment-là, les rôles entre le chirurgien et la patiente s'intervertissent. Jusqu'à l'intervention, c'est le chirurgien qui doit faire le travail pour donner le nouveau sein. Après, c'est la patiente qui doit optimiser et définir le résultat. Bien entendu, le chirurgien reste présent pour superviser le déroulement et donner des conseils et des règles à suivre. Et pour que le résultat soit réussi, il est nécessaire de les suivre à la lettre.



Dans le cas de la mastoplastie additive, les limitations concernent les mouvements du haut du corps et les secousses des seins. Ce qui nous amène à notre question : " Quand peut-on recommencer à faire du sport après une chirurgie d'augmentation mammaire ? Pendant les deux premières semaines, il est bon de se restreindre dans l'utilisation des bras. Toutefois, votre chirurgien pourra vous conseiller des exercices pour retrouver immédiatement une mobilité de base.

Bien entendu, les mouvements effectués et les poids déplacés augmenteront progressivement. Bien qu'il soit encore prématuré d'effectuer des exercices de gymnastique à ce stade.

Il est toutefois recommandé de bouger le plus possible, éventuellement en marchant.

La course à pied, en revanche, est interdite, car elle sollicite fortement les seins où les implants doivent encore se fixer.

La conduite automobile est autorisée après une dizaine de jours.

À partir de la troisième/quatrième semaine, vous pouvez commencer à entraîner la partie inférieure du corps. Limitez-vous à des exercices qui isolent les membres inférieurs et avec des charges qui ne sont pas excessives. L'idée est toujours de stimuler le moins possible les seins.

Au bout de six semaines, le chirurgien donnera le "feu vert" à toute activité physique sans aucune restriction.

Le conseil reste de reprendre progressivement en écoutant son corps.

Le médecin peut demander plus de patience dans certains cas. Notamment si la cicatrisation des plaies n'a pas été parfaite ou ne s'est pas faite dans les délais canoniques. Page internet pour en savoir plus : Le nouveau millénaire a apporté son lot de tendances. La chirurgie esthétique n'y échappe pas.Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement qu'avec la succession des générations, les canons de beauté, mais aussi la vie des gens eux-mêmes ont changé. Et inévitablement, la chirurgie esthétique se doit d'en prendre acte.Les traits distinctifs de notre époque sont certainement la vitesse et l'attention parfois maniaque portée à sa propre image. En ce qui concerne "mon monde", vous voulez une opération, vous voulez un bon résultat et vous voulez le voir tout de suite, en réduisant au minimum le temps nécessaire pour reprendre pleinement vos activités.En fait, un bon pourcentage de mes patients me demandent de les aider à améliorer une ou plusieurs parties de leur corps qui, autrement, ne pourraient pas être modifiées. Les seins, par exemple. Ensuite, elles optimisent le reste grâce à l'alimentation et à l'activité physique.L'une des questions les plus fréquemment posées sur l'après-opération est donc : "Quand peut-on recommencer à faire du sport après une opération d'augmentation mammaire ? Il s'agit de la chirurgie esthétique la plus pratiquée au monde.L'augmentation mammaire est une intervention qui concerne un très large éventail de femmes.En bref, je vous parle de toutes ces femmes modernes qui ont envie de "mordre" dans la vie et qui ont toujours très peu de temps. C'est pourquoi les questions sur les suites opératoires et leur durée sont très fréquentes.Chirurgie d'augmentation mammaireCette chirurgie est celle qui a le plus évolué au cours des dernières décennies.Principalement, des efforts ont été faits pour trouver des implants de plus en plus naturels. Capables de minimiser les complications post-chirurgicales.Le plan d'insertion a également changé. Si les "anciennes" techniques, rétroghiandulaire et rétromusculaire, sont toujours utilisées, c'est bien le "double plan" qui est le plus populaire aujourd'hui. Il permet de couvrir au maximum la prothèse tout en la laissant libre de ses mouvements et des contraintes de la contraction musculaire.Augmentation mammaire aujourd'hui ?Post-opératoire et sportAutant de femmes, un besoin commun : reprendre leur vie le plus vite possible, mais sans gâcher le résultat.A ce moment-là, les rôles entre le chirurgien et la patiente s'intervertissent. Jusqu'à l'intervention, c'est le chirurgien qui doit faire le travail pour donner le nouveau sein. Après, c'est la patiente qui doit optimiser et définir le résultat. Bien entendu, le chirurgien reste présent pour superviser le déroulement et donner des conseils et des règles à suivre. Et pour que le résultat soit réussi, il est nécessaire de les suivre à la lettre.Dans le cas de la mastoplastie additive, les limitations concernent les mouvements du haut du corps et les secousses des seins. Ce qui nous amène à notre question : " Quand peut-on recommencer à faire du sport après une chirurgie d'augmentation mammaire ?Page internet pour en savoir plus : https://drsmarrito.ch/chirurgie-esthetique/augmentation-mammaire-sur-mesure/sport/



Dr Smarrito Stéphane

Lu 39 fois









Flashback : < > Soulever des poids après l'augmentation mammaire Liposuccion de la silhouette à Genève en Suisse Lifting des seins ? Le Dr Xavier Tenorio de Genève répond à nos questions Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique