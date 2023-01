Retour des Gilets jaunes : quelques centaines de manifestants rassemblés à Paris

Ce qui n’a pas changé pendant les quatre années du mouvement, ce sont les revendications. Ils manifestent toujours pour réclamer des conditions de vie meilleures. Ils sont contre la cherté de la vie, l’inflation, la réforme des retraites, la hausse des prix de l’énergie… Des réformes sociales du gouvernement qui ne sont toujours pas acceptées.

Il faut s’attendre cette fois-ci à un mouvement certainement plus géant que les années passées. Il en est ainsi dans la mesure où avec la guerre en Ukraine, la situation ne fait que s’empirer. Sauf que la pression se ressentira moins du côté du gouvernement. Macron est dans son second mandat et ne fera certainement plus de concessions à la hâte pour calmer le jeu. Ce à quoi il faut aussi s’attendre est la détermination des manifestants. Ils en ont fait preuve par le passé, en donnant tout pour se faire entendre.

Il faut tout de même craindre le retour des cas de contamination au Covid-19 avec l’annonce d’un nouveau variant depuis la Chine il y a quelques semaines. Manifestants et gouvernement doivent prendre les dispositions appropriées pour éviter le pire pour la France.