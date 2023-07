Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Réussir une animation d'entreprise avec un cocktail dinatoire

Réussir une animation d'entreprise cela passe souvent par le cocktail dinatoire !



Guide des cocktails pour les débutants Un don pour recevoir a été découvert d’une manière inattendue. Une collègue a demandé de l’aide pour une animation évènement familial. On a organisé un premier dîner vraiment réussi, un dîner sans cuisson organisé après le travail un vendredi soir. C'était bien.



Bien, même. Mais maintenant, on passe à l'étape suivante : un cocktail.

• Devrai-je dépenser 500 francs Susise pour approvisionner un bar complet ?

• Quels en-cas dois-je préparer pour m'assurer que personne ne boit l'estomac vide ?

• Quelqu'un fera-t-il un commentaire sur la partie du sol que j'ai oubliée en passant le balai ?

Voilà quelques-unes des questions fréquemment posées. Ci-dessous, les conseils reçus.



Y a-t-il un nombre idéal de personnes à inviter à un cocktail ?

"Un cocktail avec moins de six personnes n'aura pas l'air d'une fête" . "Et un cocktail de plus de 15 personnes sera trop difficile à gérer. Pour un brassage optimal, il faut viser un groupe de dix personnes".

Eh bien, pourquoi pas huit ? C'est le nombre d'invités qui se sont présentés à une soirée. C'était une soirée intime, mais heureusement animée. On a invité des amis de différents horizons et, même si on est d’habitude une personne angoissée, l'idée de mélanger des groupes est terrifiante. On peut maintenant dire ceci : il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Tout le monde vont bien s’entendre ; tout le monde vont faire la conversation avec les autres.



Quel type de cocktails dois-je servir ?

On a recu le conseil de simplifier la vie et de ne servir qu'un ou deux cocktails. "Choisissez un cocktail classique dont vous savez que tout le monde raffole, comme le Manhattan, et faites des réserves de tout ce dont vous avez besoin pour en préparer un grand nombre. Vous devez avoir assez d'alcool pour servir au moins trois cocktails par invité. Prévoyez également de la bière et du vin. Vos invités viendront probablement avec du vin ou de la bière, mais il ne faut pas compter dessus".

C'était un conseil assez facile à suivre. Alors on a préparé des negronis et des Old Fashioneds à l'érable, et aucune plainte n’a été entendue.

Ironiquement, lorsque on a organisé un dîner sans cuisine et que on n’a acheté que du vin, des amis ont semblé vouloir se préparer des cocktails, ce qui rend un peu frénétique et incite même à aller chercher de l'alcool en plein milieu de la soirée. Lors du cocktail, tout le monde semblait vouloir se servir des quelques bouteilles de vin que mises de côté - heureusement, les gens ont apporté du vin et aucune course n'a été nécessaire. Un ami voulait de la bière, mais je n'en avais pas, c'est donc un échec.



Comment s'assurer que tout le monde a toujours un verre à la main ?

On ne veut pas jouer les barmans toute la soirée. Le secret pour réussir à animer une soirée ? "Préparez vos cocktails et versez-les dans des pichets. Disposez ces pichets à côté d'un seau à glace, de verres et de garnitures pour que les invités puissent se servir eux-mêmes."

Ce que l'on peut faire.

On a préparé deux grandes quantités de cocktails et on les a mis dans des bouteilles étiquetées en caoutchouc et scellables. Elles étaient jolies et les gens pouvaient (et l'ont fait) se resservir à leur guise. On n'avait pas de seau à glace, et c'était une erreur - c'était un peu gênant que les gens soient obligés d'aller chercher de la glace dans le congélateur. C'est pourquoi on achètera ce seau pour la prochaine fois.

• Quels plats dois-je servir ?

• Puis-je rester léger ?

• Ou dois-je m'assurer que les gens ont suffisamment à manger pour que ce soit considéré comme un dîner ?



Bien identifier son menu et recettes

"Un cocktail n'a pas besoin d'être considéré comme un dîner". Cela dit, il est conseillé de prévoir suffisamment de nourriture pour que personne ne boive l'estomac vide (ou même à moitié vide).

"Choisissez une recette qui nécessite de la cuisson". "Ajoutez-en une ou deux qui ne nécessitent qu'un assemblage simple. Le reste des en-cas peut être acheté dans le commerce. Et cherchez des recettes que vous pouvez préparer à l'avance. Cette recette de feta et d'olives marinés aux herbes est excellente, car vous pouvez l'assembler quelques jours à l'avance et la servir avec du pain frais.

Pour la seule recette que vous allez cuisiner, optez pour la pâte feuilletée - c'est décadent, amusant et un peu rétro. Préparez un lot de pailles au fromage ou des rouleaux d'épingles. Les deux peuvent être assemblés la veille et cuits juste avant l'arrivée des invités.



Servir de la crudité

Un plateau de crudités est toujours une bonne idée (et permet de satisfaire pratiquement toutes les restrictions alimentaires possibles) - coupez vos légumes en tranches avant l'arrivée de vos invités et ne vous embêtez pas à faire une trempette, pressez simplement du jus de citron vert sur les crudités et saupoudrez-les de sel assaisonné. C'est une façon simple mais efficace de servir des crudités, et c'est beaucoup moins salissant ! trouver une recette que vous pouvez adapter à votre guise".



L’incontournable assiette de fromage

Oh, et évitez le plateau de fromage, qui ne fera que salir. Par contre, si vous voulez présenter un bon fromage, allez-y, ou montez un plateau de charcuterie et de cornichons".

josie bonet

