Comment rendre un site Internet rapide au chargement ?

Les acheteurs en ligne recherchent le moyen le plus rapide et le plus sûr d'accéder à votre produit. Selon une étude, 47 % des consommateurs s'attendent à ce qu'une page se charge en 2 secondes ou moins. Il est en effet vital de réussir à faire en sorte que votre site internet soit rapide ! Notre article vous en dira plus !



Voici dix façons de maintenir la vitesse de votre site web au niveau des normes :



10 façons d'accélérer le chargement de votre site web

Mettez en place votre propre réseau de diffusion de contenu (CDN). Un ensemble de serveurs mondiaux partage les fichiers statiques d'un site web, tels que CSS ou JavaScript, et les diffuse à partir du serveur le plus proche de l'emplacement physique de l'utilisateur. En d'autres termes, lorsqu'un utilisateur clique sur une vidéo, le fichier se charge plus rapidement car il est distribué à partir d'un serveur proche. Les sites web de plus grande envergure mettent en œuvre des CDN pour garantir aux visiteurs du monde entier une expérience beaucoup plus accessible et rapide.



Utilisez des images adaptatives.

Selon l'HTTP Archive, les images représentent 61 % du poids de la page d'un site web sur un ordinateur de bureau. Commencez par utiliser des outils tels que Picturefill ou Adaptive Images sur votre site web afin d'économiser de la bande passante et d'améliorer la vitesse des pages de votre site. Une autre option consiste à adopter de nouveaux formats d'image tels que WebP et JPeg XR, ce qui permet de réduire le poids des images de vingt à cinquante pour cent sans en sacrifier la qualité.



Les caches en informatique.

La mise en cache des navigateurs permet de stocker des versions en cache des ressources statiques, un processus qui accélère considérablement la vitesse des pages et réduit le délai d'attente du serveur. Lorsqu'un utilisateur visite une page de votre site web, la version mise en cache s'affiche généralement, à moins qu'elle n'ait été modifiée depuis la dernière mise en cache. Cela signifie que le navigateur économise un grand nombre de requêtes à votre serveur et améliore la vitesse de chargement de votre site.



Évaluez vos plugins.

Les plugins peuvent apporter de nouvelles fonctionnalités à votre site web, mais plus ils sont nombreux, plus le temps de chargement est long. Des plugins de mauvaise qualité ou obsolètes peuvent ralentir considérablement les performances du site web, ce qui peut être corrigé en supprimant les plugins qui font double emploi, qui sont obsolètes ou qui ne sont plus utilisés.



Combinez les images dans des sprites CSS.

Si vous avez plusieurs images sur une page, vous obligez le serveur à faire plusieurs allers-retours pour obtenir toutes les ressources sécurisées, ce qui ralentit la vitesse de la page. Les sprites combinent toutes les images d'arrière-plan d'une page en une seule image, ce qui signifie que toutes les images apparaissent lorsque le "sprite" principal se charge. Cela réduit le risque de scintillement des images et offre une expérience plus fluide à vos utilisateurs.

Activez les en-têtes de réponse HTTP keep-alive.



Les requêtes HTTP sont simples :

Elles récupèrent un seul fichier, le distribuent et le ferment. Cela dit, ce processus n'est pas toujours rapide. La fonction "keep-alive" permet au navigateur web et au serveur de se mettre d'accord pour utiliser la même connexion afin de récupérer et d'envoyer plusieurs fichiers. En d'autres termes, le serveur maintient la connexion ouverte pendant que l'utilisateur est sur le site au lieu d'ouvrir une nouvelle connexion à chaque demande, ce qui allège la charge du processeur, du réseau et de la mémoire.



Compressez votre contenu.

Vous pouvez compresser votre contenu de manière significative afin d'améliorer les performances de votre site web. Les serveurs web les plus répandus, tels qu'Apache et IIS, utilisent l'algorithme de compression GZIP pour comprimer automatiquement le code HTML, CSS et JavaScript. Il existe même des services de compression en ligne qui suppriment les espaces et les caractères inutiles dans votre code HTML et CSS.



Configurez des en-têtes d'expiration.

Lorsqu'un utilisateur visite votre site web, les fichiers du site sont stockés sur son ordinateur afin que votre site se charge plus rapidement lors de sa prochaine visite. L'en-tête du fichier contient une date d'expiration qui détermine la durée pendant laquelle ces fichiers seront stockés sur leur ordinateur. Cette date est généralement fixée par défaut à 24 heures. Vous pouvez configurer l'en-tête "expires" de manière à ce que les fichiers n'expirent jamais, ou vous pouvez augmenter la date d'expiration de manière à ce qu'elle n'ait pas d'impact sur votre serveur et sur le temps de chargement des pages.



Minifiez JavaScript et CSS.

En supprimant les sauts de ligne inutiles, les espaces supplémentaires, etc., vous accélérerez l'analyse, le téléchargement et l'exécution. Cette simple tâche peut réduire le nombre d'octets de données de votre page, et chaque petit morceau compte. Des outils comme ce CSS Minifier/Compressor peuvent être très utiles dans ce domaine.

Déplacez votre site web vers une solution WordPress gérée. Si vous avez suivi les étapes précédentes et que votre site web se charge toujours lentement, vous pouvez envisager un nouveau pack d'hébergement. Heureusement pour vous, il y a une solution qu'il vous faut.



