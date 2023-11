Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Rhinoplastie, Le Dr Smarrito de Lausanne nous en dis plus sur l'opération du nez

La rhinoplastie, plus connue sous le nom de rhinoplastie, est une intervention qui peut être pratiquée pour des raisons reconstructives et fonctionnelles, afin de restaurer la forme du nez, ainsi que pour des raisons esthétiques, afin de modifier l'apparence du nez. L'histoire de la rhinoplastie remonte à des milliers d'années, en commençant par l'Inde avec Sushruta en l'an 500 avant Jésus-Christ. Plus tard, c'est en 1898 que Jacques Joseph a été le pionnier de la rhinoplastie moderne et le prédécesseur de nombreuses techniques que nous utilisons aujourd'hui.



Quel est le processus avant l'opération ? Le succès d'une rhinoplastie commence dès la consultation, où il est extrêmement important d'identifier les objectifs esthétiques et fonctionnels du patient et de déterminer si le chirurgien peut les atteindre en toute sécurité. Pour le chirurgien, la sélection du patient est essentielle à la réussite de la rhinoplastie, car un certain groupe de patients ne sera jamais satisfait de son nez, quelle que soit l'intervention pratiquée. Tout savoir sur la rhinoplastie Il n'existe pas de nez parfait ou idéal pour tout le monde ; le nez approprié dépend plutôt de l'anatomie faciale du patient ainsi que de l'anatomie nasale qui détermine si les objectifs sont réalisables. Avant de discuter des objectifs esthétiques, on vérifie d'abord s'il y a eu une blessure au nez, une infection (y compris une sinusite antérieure) ou des interventions antérieures sur le nez, telles que des produits de comblement, des releveurs de fils ou une rhinoplastie antérieure. Rhinoplastie - Tout ce qu'il faut savoir Les produits de comblement doivent être dissous avec de l'hyalase au moins une semaine avant l'intervention. D'autre part, les fils qui ont été placés très récemment posent un problème avec un risque d'infection plus élevé et introduisent une "rigidité" de la peau nasale qui peut empêcher un allongement ou un redrapage adéquat. Cela affecte la forme finale du nez. D'après une certaine expérience, les patients qui ont déjà eu recours à des produits de comblement nasal ou à des fils présentent davantage de gonflements et d'ecchymoses après l'intervention. Tout problème fonctionnel, tel qu'une obstruction nasale, devra également être extrait, car il devra être corrigé au cours de la procédure de rhinoplastie, comme une déviation de la cloison nasale ou un affaissement des valves nasales internes.



Il faut discuter ensuite des objectifs esthétiques avec le patient, à l'aide de photographies du patient prises sous différents angles. Il est possible de diviser le nez en trois tiers : le tiers supérieur, le tiers moyen le tiers inférieur. Le tiers supérieur correspond à l'arête et au radix, le tiers moyen à la voûte moyenne et le tiers inférieur à la pointe nasale et à l'alaire (bord du nez). Les demandes les plus courantes de correction de problèmes esthétiques nasaux sont les suivantes : Un nez court ou une longueur nasale excessive (nez long)

Projection inadéquate de la pointe

Des rebords alaires larges ou en forme de boîte (rebords du nez). D'autres problèmes moins courants sont une voûte médiane (arête du nez) étroite ou trop large, ainsi que des déviations de la pointe du nez. Rhinoplastie ouverte ou fermée : En fonction de la nécessité d'une correction fonctionnelle et des objectifs esthétiques du patient, on détermine si elle peut être réalisée par une approche fermée (endonasale) ou ouverte. Rhinoplastie fermée : Dans la mesure du possible, on préfère pratiquer une rhinoplastie endonasale ou fermée, qui présente les avantages suivants selon une certaine expérience : Pas de cicatrices externes, Dissection limitée, ce qui réduit le risque de raccourcissement du nez et de déformation du contour, Réduction de l'œdème postopératoire (rétention d'eau), Temps opératoire réduit, Récupération plus rapide, Poche de greffe de pointe intacte pour la mise en place de petites greffes de pointeouverte ou fermée Il existe cependant des cas où une rhinoplastie ouverte est nécessaire, par exemple lorsqu'un allongement important est requis, en cas de malposition ou de déformation importante des cartilages nasaux, lorsqu'il s'agit d'une rhinoplastie de révision ou si le nez a fait l'objet de plusieurs interventions antérieures, telles que des releveurs de fils. Dans ces situations, une rhinoplastie ouverte est nécessaire pour obtenir un bon résultat en toute sécurité.

Les avantages et les inconvénients d'une rhinoplastie externe ou ouverte sont les suivants :

Avantages :

• Meilleure vision binoculaire

• Diagnostic plus précis

• Correction plus précise des déformations

• Plus d'options pour les greffes

Inconvénients :

• Cicatrices externes

• Augmentation du temps opératoire

• Oedème (rétention d'eau)/gonflement de la pointe nasale persistant pendant plusieurs mois

• Risque d'altération du support ou de la définition de la pointe

Dans une étude fondée sur les auto-évaluations des patients, 65 % des patients étaient partiellement satisfaits et 35 % étaient satisfaits des résultats esthétiques de la rhinoplastie ouverte. Certains patients ont eu besoin de procédures supplémentaires en plus de la rhinoplastie pour obtenir de meilleurs résultats.

Pour les incisions nasales, de nombreuses options peuvent être utilisées, comme l'illustre certaine image disponible sur internet. On a tendance à privilégier l'incision infra-cartilagineuse dans la plupart des cas pour éviter d'endommager le fragile cartilage latéral inférieur présent chez la plupart des patients asiatiques. Anesthésie pour la rhinoplastie L'intervention peut être réalisée sous anesthésie générale ou locale associée à une sédation modérée. Le choix de l'anesthésie dépend du patient, du niveau de confort du chirurgien et des procédures effectuées sur le nez. On réalise la plupart des rhinoplasties sous anesthésie locale avec une sédation modérée, à condition de ne pas prévoir d'ostéotomie (rupture d'os) des os nasaux ou de la cloison osseuse, car cela peut entraîner des saignements importants. La plupart des rhinoplasties, y compris les septoplasties (redressement d'une cloison nasale déviée), peuvent être réalisées sous anesthésie locale et sédation simple, ce qui élimine les risques d'intubation, de ventilation mécanique et d'anesthésie générale pour les patients.



En savoir plus en 1 clic : Le succès d'une rhinoplastie commence dès la consultation, où il est extrêmement important d'identifier les objectifs esthétiques et fonctionnels du patient et de déterminer si le chirurgien peut les atteindre en toute sécurité. Pour le chirurgien, la sélection du patient est essentielle à la réussite de la rhinoplastie, car un certain groupe de patients ne sera jamais satisfait de son nez, quelle que soit l'intervention pratiquée.Il n'existe pas de nez parfait ou idéal pour tout le monde ; le nez approprié dépend plutôt de l'anatomie faciale du patient ainsi que de l'anatomie nasale qui détermine si les objectifs sont réalisables. Avant de discuter des objectifs esthétiques, on vérifie d'abord s'il y a eu une blessure au nez, une infection (y compris une sinusite antérieure) ou des interventions antérieures sur le nez, telles que des produits de comblement, des releveurs de fils ou une rhinoplastie antérieure.Les produits de comblement doivent être dissous avec de l'hyalase au moins une semaine avant l'intervention. D'autre part, les fils qui ont été placés très récemment posent un problème avec un risque d'infection plus élevé et introduisent une "rigidité" de la peau nasale qui peut empêcher un allongement ou un redrapage adéquat. Cela affecte la forme finale du nez. D'après une certaine expérience, les patients qui ont déjà eu recours à des produits de comblement nasal ou à des fils présentent davantage de gonflements et d'ecchymoses après l'intervention. Tout problème fonctionnel, tel qu'une obstruction nasale, devra également être extrait, car il devra être corrigé au cours de la procédure de rhinoplastie, comme une déviation de la cloison nasale ou un affaissement des valves nasales internes.Il faut discuter ensuite des objectifs esthétiques avec le patient, à l'aide de photographies du patient prises sous différents angles. Il est possible de diviser le nez en trois tiers :Le tiers supérieur correspond à l'arête et au radix, le tiers moyen à la voûte moyenne et le tiers inférieur à la pointe nasale et à l'alaire (bord du nez). Les demandes les plus courantes de correction de problèmes esthétiques nasaux sont les suivantes :Il existe cependant des cas où une rhinoplastie ouverte est nécessaire, par exemple lorsqu'un allongement important est requis, en cas de malposition ou de déformation importante des cartilages nasaux, lorsqu'il s'agit d'une rhinoplastie de révision ou si le nez a fait l'objet de plusieurs interventions antérieures, telles que des releveurs de fils. Dans ces situations, une rhinoplastie ouverte est nécessaire pour obtenir un bon résultat en toute sécurité.Les avantages et les inconvénients d'une rhinoplastie externe ou ouverte sont les suivants :Avantages :• Meilleure vision binoculaire• Diagnostic plus précis• Correction plus précise des déformations• Plus d'options pour les greffesInconvénients :• Cicatrices externes• Augmentation du temps opératoire• Oedème (rétention d'eau)/gonflement de la pointe nasale persistant pendant plusieurs mois• Risque d'altération du support ou de la définition de la pointeDans une étude fondée sur les auto-évaluations des patients, 65 % des patients étaient partiellement satisfaits et 35 % étaient satisfaits des résultats esthétiques de la rhinoplastie ouverte. Certains patients ont eu besoin de procédures supplémentaires en plus de la rhinoplastie pour obtenir de meilleurs résultats.Pour les incisions nasales, de nombreuses options peuvent être utilisées, comme l'illustre certaine image disponible sur internet. On a tendance à privilégier l'incision infra-cartilagineuse dans la plupart des cas pour éviter d'endommager le fragile cartilage latéral inférieur présent chez la plupart des patients asiatiques.L'intervention peut être réalisée sous anesthésie générale ou locale associée à une sédation modérée. Le choix de l'anesthésie dépend du patient, du niveau de confort du chirurgien et des procédures effectuées sur le nez. On réalise la plupart des rhinoplasties sous anesthésie locale avec une sédation modérée, à condition de ne pas prévoir d'ostéotomie (rupture d'os) des os nasaux ou de la cloison osseuse, car cela peut entraîner des saignements importants. La plupart des rhinoplasties, y compris les septoplasties (redressement d'une cloison nasale déviée), peuvent être réalisées sous anesthésie locale et sédation simple, ce qui élimine les risques d'intubation, de ventilation mécanique et d'anesthésie générale pour les patients.En savoir plus en 1 clic : https://drsmarrito.ch/chirurgie-esthetique/rhinoplastie/



Dr Smarrito Stéphane

Lu 37 fois









Flashback : < > Blépharoplastie, Le Dr Smarrito de Lausanne nous en dis plus sur l'opération des paupières Convalescence après une Blépharoplastie ? Mini Abdominoplastie Paris, Le Dr Riccardo Marsili réponds à nos questions Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique