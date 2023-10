Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Rhinoplastie, le Docteur Stéphane Smarrito de Lausanne répond à nos questions

La Rhinoplastie est une opération très complexe et peu de chirurgien la pratiquent en comparaison à d'autres spécialités. Le Dr Smarrito spécialiste en Rhinoplastie nous propose cet article-



Qu'est-ce que la rhinoplastie esthétique ? La rhinoplastie est un terme qui décrit une série d'interventions chirurgicales visant à modifier la forme du nez.

La rhinoplastie primaire est pratiquée sur les nez opérés pour la première fois. La rhinoplastie secondaire ou révision est pratiquée sur un nez déjà opéré. La rhinoplastie moderne vise à améliorer naturellement l'apparence du nez et à préserver la respiration nasale. La rhynomodélisation est une technique qui donne la possibilité d'obtenir de bons résultats, sans avoir à se soumettre au risque et au traitement postopératoire d'une rhynoplastie commune. Que permet la rhinoplastie ? On peut rendre le nez plus droit, réduire une bosse ou un dorsum proéminent ou large, étirer les os ou les fosses nasales. On peut affiner la forme et la taille de la pointe du nez et modifier l'angle entre le nez et la lèvre (pointe tombante). On peut corriger les dépressions ou les irrégularités. En général, on produit une harmonisation du nez sur le visage chez chaque patient. Quelles sont les limites de la rhinoplastie ? La rhinoplastie est une chirurgie complexe. Comparable à un puzzle en 3D dont la chirurgie "démonte", "remodèle" et "reconnecte" les pièces. Ce n'est pas comme une sculpture en marbre ou en bois que l'on peut lisser uniformément jusqu'à ce que l'on obtienne le résultat souhaité. La gravité de l'altération ou de la dysmorphie préexistante influe sur ce que l'on peut obtenir avec une rhinoplastie. Le patient ou la patiente peut et ne doit pas choisir un nez à partir d'un catalogue ou d'une photo d'acteur ou d'actrice. L'intervention ne doit pas enlever trop de tissu pour ne pas affaiblir la structure nasale. Il existe une limite à la capacité d'adaptation de la peau pour récupérer une structure nasale qui a été réduite, ce que on évalue toujours. Le type de peau, fine ou épaisse, et l'âge influencent également la chirurgie. Enfin, l'effet de la cicatrisation est variable d'une personne à l'autre et n'est pas prévisible. Quels sont les risques de la rhinoplastie ? Il existe un léger risque de saignement après le retrait des bouchons, qui s'arrête généralement au bout de quelques minutes. Et une légère possibilité d'infection des points de suture au cours de la première semaine, sans transcendance. Le léger œdème de la chirurgie peut cacher des irrégularités ou des asymétries qui peuvent apparaître plus tard. Le processus de cicatrisation est essentiel et peut également être à l'origine d'altérations des semaines ou des mois après l'intervention. Ces irrégularités peuvent être simplement palpables ou visibles. Il est rare qu'une légère rougeur apparaisse dans la zone nasale opérée, ce qui est plus fréquent dans les nez ayant déjà été opérés. Il faut savoir qu'une intervention chirurgicale ne peut pas garantir un résultat parfait. Qu'est-ce qu'une " retouche " de rhinoplastie ? Retouche d'une rhinoplastie. Si l'on détecte une irrégularité ou un changement non prévenu lié au processus de cicatrisation, que l'on pense pouvoir corriger, on planifie une chirurgie d'affinement ou de retouche. Il s'agit d'une intervention chirurgicale minimale, de courte durée et de courte récupération. Elle nécessite normalement une période d'attente de quelques mois pour pouvoir être réalisée sans risque. Dans d'autres cas, des infiltrations de préparations anti-inflammatoires ou de substances de remplissage de la peau peuvent être effectuées. Comment la rhinoplastie affectera-t-elle ma respiration ? La rhinoplastie moderne est conçue pour maintenir correctement les fonctions nasales. Dans certains cas, les nez courbés à l'extérieur peuvent être obstrués à l'intérieur d'une ou de plusieurs narines. On prévoie donc une rhinoseptoplastie ou une septorrhinoplastie pour corriger extérieurement ou intérieurement le nez et la cloison nasale. Cela améliorera la respiration et l'esthétique nasale. Les nez pincés à la suite d'opérations antérieures et les nez qui s'affaissent lors d'une inspiration intensive peuvent être reconstruits (rhinoseptoplastie ouverte secondaire) pour améliorer l'obstruction et l'aspect pincé. Rhinoplastie : les options proposées ? Le principal objectif est de faire en sorte que le patient se sente plus heureux et plus sûr de lui après une rhinoplastie. Il est important d'avoir une bonne communication médecin-patient. Il est essentiel de comprendre parfaitement vos souhaits et vos attentes et vous expliquer ce que vous pouvez obtenir grâce à la rhinoplastie.

Le Chirurgien rhinoplastie vous aidera à faire un choix éclairé, fondé sur des attentes réalistes. Le Dr Smarrito veut obtenir le meilleur résultat possible en minimisant les risques, ce qui peut parfois signifier choisir une intervention plus conservatrice plutôt qu'une intervention plus ambitieuse qui pourrait comporter des risques plus élevés.

Chaque nez est différent et c'est pourquoi on recherche un bon résultat pour chaque cas particulier. L’objectif dans la rhinoplastie est l'équilibre, l'harmonie et la stabilité avec des résultats globaux durables, avec un dorsum nasal ajusté à la pointe, un nez qui s'intègre au visage et qui a l'apparence d'un nez non opéré, et qui est plus naturel qu'exagérément petit. Avez-vous besoin d'une rhinoplastie ? Si vous rendez visite avec le souhait de modifier certaines caractéristiques de votre nez et avec un esprit ouvert, comprenant les limites de ce qui peut être réalisé, vous pourriez être un bon candidat pour une rhinoplastie. Mais si vous êtes obsédé par la forme de votre nez, si vous êtes préoccupé par de petites ou de multiples imperfections, ou si vous vous attendez à ce que la chirurgie produise un résultat parfait ou qu'elle vous transforme en une personne prospère et change la façon dont les autres vous voient, vous n'êtes donc pas un bon candidat pour une rhinoplastie. Si vous êtes convaincu que la planification effectuée est correcte, qu'elle a été pensée pour obtenir le meilleur résultat possible et que vous partagez les attentes de manière réaliste, Le Dr Smarrito sera heureux de pratiquer une rhinoplastie sur vous. Que se passera-t-il lors de la première consultation ? Iil est très important de parler personnellement au Dr Smarrito qui réalisera votre rhinoplastie. Il va explorer le nez à l'intérieur et à l'extérieur, à l'aide d'un endoscope et de palpations, de manœuvres de ventilation, etc. Après cela, prendre des photographies numériques pour l'analyse préopératoire et la documentation clinique. Il va réviser les principales altérations à corriger en vue de préparer un plan chirurgical pour votre rhinoplastie. On peut utiliser l'analyse informatisée pour la planification. Il est important de savoir que les images modifiées sont un guide et non une garantie du résultat de la chirurgie.



Un clic pour en savoir plus : La rhinoplastie est un terme qui décrit une série d'interventions chirurgicales visant à modifier la forme du nez.La rhinoplastie primaire est pratiquée sur les nez opérés pour la première fois. La rhinoplastie secondaire ou révision est pratiquée sur un nez déjà opéré. La rhinoplastie moderne vise à améliorer naturellement l'apparence du nez et à préserver la respiration nasale. La rhynomodélisation est une technique qui donne la possibilité d'obtenir de bons résultats, sans avoir à se soumettre au risque et au traitement postopératoire d'une rhynoplastie commune.On peut rendre le nez plus droit, réduire une bosse ou un dorsum proéminent ou large, étirer les os ou les fosses nasales. On peut affiner la forme et la taille de la pointe du nez et modifier l'angle entre le nez et la lèvre (pointe tombante). On peut corriger les dépressions ou les irrégularités. En général, on produit une harmonisation du nez sur le visage chez chaque patient.La rhinoplastie est une chirurgie complexe. Comparable à un puzzle en 3D dont la chirurgie "démonte", "remodèle" et "reconnecte" les pièces. Ce n'est pas comme une sculpture en marbre ou en bois que l'on peut lisser uniformément jusqu'à ce que l'on obtienne le résultat souhaité. La gravité de l'altération ou de la dysmorphie préexistante influe sur ce que l'on peut obtenir avec une rhinoplastie. Le patient ou la patiente peut et ne doit pas choisir un nez à partir d'un catalogue ou d'une photo d'acteur ou d'actrice. L'intervention ne doit pas enlever trop de tissu pour ne pas affaiblir la structure nasale. Il existe une limite à la capacité d'adaptation de la peau pour récupérer une structure nasale qui a été réduite, ce que on évalue toujours. Le type de peau, fine ou épaisse, et l'âge influencent également la chirurgie. Enfin, l'effet de la cicatrisation est variable d'une personne à l'autre et n'est pas prévisible.Il existe un léger risque de saignement après le retrait des bouchons, qui s'arrête généralement au bout de quelques minutes. Et une légère possibilité d'infection des points de suture au cours de la première semaine, sans transcendance. Le léger œdème de la chirurgie peut cacher des irrégularités ou des asymétries qui peuvent apparaître plus tard. Le processus de cicatrisation est essentiel et peut également être à l'origine d'altérations des semaines ou des mois après l'intervention. Ces irrégularités peuvent être simplement palpables ou visibles. Il est rare qu'une légère rougeur apparaisse dans la zone nasale opérée, ce qui est plus fréquent dans les nez ayant déjà été opérés. Il faut savoir qu'une intervention chirurgicale ne peut pas garantir un résultat parfait.Retouche d'une rhinoplastie. Si l'on détecte une irrégularité ou un changement non prévenu lié au processus de cicatrisation, que l'on pense pouvoir corriger, on planifie une chirurgie d'affinement ou de retouche. Il s'agit d'une intervention chirurgicale minimale, de courte durée et de courte récupération. Elle nécessite normalement une période d'attente de quelques mois pour pouvoir être réalisée sans risque. Dans d'autres cas, des infiltrations de préparations anti-inflammatoires ou de substances de remplissage de la peau peuvent être effectuées.La rhinoplastie moderne est conçue pour maintenir correctement les fonctions nasales. Dans certains cas, les nez courbés à l'extérieur peuvent être obstrués à l'intérieur d'une ou de plusieurs narines. On prévoie donc une rhinoseptoplastie ou une septorrhinoplastie pour corriger extérieurement ou intérieurement le nez et la cloison nasale. Cela améliorera la respiration et l'esthétique nasale. Les nez pincés à la suite d'opérations antérieures et les nez qui s'affaissent lors d'une inspiration intensive peuvent être reconstruits (rhinoseptoplastie ouverte secondaire) pour améliorer l'obstruction et l'aspect pincé.Le principal objectif est de faire en sorte que le patient se sente plus heureux et plus sûr de lui après une rhinoplastie. Il est important d'avoir une bonne communication médecin-patient. Il est essentiel de comprendre parfaitement vos souhaits et vos attentes et vous expliquer ce que vous pouvez obtenir grâce à la rhinoplastie.Le Chirurgien rhinoplastie vous aidera à faire un choix éclairé, fondé sur des attentes réalistes. Le Dr Smarrito veut obtenir le meilleur résultat possible en minimisant les risques, ce qui peut parfois signifier choisir une intervention plus conservatrice plutôt qu'une intervention plus ambitieuse qui pourrait comporter des risques plus élevés.Chaque nez est différent et c'est pourquoi on recherche un bon résultat pour chaque cas particulier. L’objectif dans la rhinoplastie est l'équilibre, l'harmonie et la stabilité avec des résultats globaux durables, avec un dorsum nasal ajusté à la pointe, un nez qui s'intègre au visage et qui a l'apparence d'un nez non opéré, et qui est plus naturel qu'exagérément petit.Si vous rendez visite avec le souhait de modifier certaines caractéristiques de votre nez et avec un esprit ouvert, comprenant les limites de ce qui peut être réalisé, vous pourriez être un bon candidat pour une rhinoplastie. Mais si vous êtes obsédé par la forme de votre nez, si vous êtes préoccupé par de petites ou de multiples imperfections, ou si vous vous attendez à ce que la chirurgie produise un résultat parfait ou qu'elle vous transforme en une personne prospère et change la façon dont les autres vous voient, vous n'êtes donc pas un bon candidat pour une rhinoplastie. Si vous êtes convaincu que la planification effectuée est correcte, qu'elle a été pensée pour obtenir le meilleur résultat possible et que vous partagez les attentes de manière réaliste, Le Dr Smarrito sera heureux de pratiquer une rhinoplastie sur vous.Iil est très important de parler personnellement au Dr Smarrito qui réalisera votre rhinoplastie. Il va explorer le nez à l'intérieur et à l'extérieur, à l'aide d'un endoscope et de palpations, de manœuvres de ventilation, etc. Après cela, prendre des photographies numériques pour l'analyse préopératoire et la documentation clinique. Il va réviser les principales altérations à corriger en vue de préparer un plan chirurgical pour votre rhinoplastie. On peut utiliser l'analyse informatisée pour la planification. Il est important de savoir que les images modifiées sont un guide et non une garantie du résultat de la chirurgie.Un clic pour en savoir plus : https://drsmarrito.ch/chirurgie-esthetique/rhinoplastie/



Dr Smarrito Stéphane

Lu 44 fois









Flashback : < > Implants mammaires ergonomiques questions et réponses Implants mammaires Motiva Ergonomix pourquoi les choisir ? Lifting cervico facial, questions et réponses Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique