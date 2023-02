Saint-Jean-de-Luz : la professeure poignardée dans son lycée est décédée.

Selon les premiers témoignages, l'élève aurait agi de manière impulsive et sans raison apparente, prenant sa professeure pour cible. Les raisons de son comportement sont encore inconnues et l'enquête en cours cherche à déterminer les circonstances exactes de l'incident.



La nouvelle de ce tragique événement a choqué la communauté éducative ainsi que l'ensemble de la population de Saint-Jean-de-Luz. Des hommages ont été rendus à la professeure décédée, saluant sa carrière exemplaire et son dévouement envers ses élèves.



Les autorités ont également exprimé leur solidarité envers la famille de la victime et la communauté éducative. Le ministre de l'Education nationale a déclaré que cet événement était "un drame pour toute la communauté éducative" et qu'il apporterait tout le soutien nécessaire pour accompagner les élèves, les enseignants et les familles dans cette période difficile.