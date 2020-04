Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Se refaire les seins Genève L'augmentation mammaire à Genève induit beaucoup de questions ! Le Docteur Xavier Tenorio nous aide encore à répondre à beaucoup de questions en nous proposant encore un article sur le sujet.



C'est quoi la technique Dual Plane ? : de quoi s'agit-il et quelle incision est utilisée pour ce type d'intervention ?



La technique du double plan consiste essentiellement à placer une prothèse dont la moitié supérieure est recouverte par le muscle pectoral.

En ce qui concerne l'incision, il existe deux courants de pensée : l'un qui prévoit une incision péri-aréolaire, sur le bord inférieur du mamelon, et l'autre qui prévoit une incision dans la gorge du sein. Moi, des deux, je préfère nettement l'accès périaréolaire et je vais en expliquer les raisons.

Si nous avions pratiqué ce type d'opération par une incision dans la gorge inférieure du sein, le résultat esthétique aurait probablement été le même. Le problème se pose si le patient doit ensuite augmenter le volume des prothèses utilisées : dans ce cas, je devrais retourner dans la poche péri-prothétique par l'incision précédente et en plaçant deux prothèses de plus grand volume, je me retrouverais avec un décalage de la gorge inférieure du sein d'environ un ou deux centimètres. Il est clair que dans ce cas, la cicatrice ne se trouverait plus dans la partie inférieure du sillon mammaire mais dans la partie centrale inférieure du sein lui-même, étant plus visible qu'une cicatrice péri-aréolaire même plusieurs fois incisée. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à un patient dont l'aréole nous permet d'opérer avec un accès périaréolaire, l'utilisation de cette technique nous permettra à l'avenir, si le patient le demande, d'apporter des modifications sans rendre la cicatrice visible.



À la lumière des dernières nouvelles, y a-t-il des complications liées à l'utilisation d'implants mammaires ?



Récemment, quelques rares complications dues à l'utilisation d'implants mammaires ont été rapportées dans les médias. En particulier, le lymphome anaplasique à grandes cellules (BIA-ALCL, acronyme de breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma). La Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine qui réglemente les produits alimentaires et pharmaceutiques, a détecté jusqu'à présent 457 cas de lymphomes et un total de 9 décès dus à la maladie DANS LE MONDE ENTIER. En comparaison, des millions de prothèses ont été implantées au cours des décennies. Cette même agence, en raison du manque de données disponibles, n'a pas encore pris position sur l'exclusion de certains types de prothèses plus impliquées dans ce type de complication.



Qu'est-ce que la chirurgie d'augmentation mammaire ?



La chirurgie d'augmentation mammaire est pratiquée sous anesthésie générale.

La chirurgie d'augmentation mammaire implique :



Une coupure (incision) dans la peau à côté ou sous la poitrine

La mise en place de la prothèse - soit entre le tissu mammaire et le muscle pectoral, soit derrière le muscle pectoral





L'opération d'augmentation mammaire dure entre 60 et 90 minutes.



Vous pourrez peut-être rentrer chez vous le jour même, mais vous devrez peut-être passer la nuit à la clinique si l'opération était prévue en fin de journée.

On s'attend à un soulagement de la douleur si aucun malaise ne survient par la suite.



Le choix de la prothèse



Les prothèses les plus utilisées en Italie et à Milan sont en gel de silicone, mais des prothèses salines sont également disponibles.



Le chirurgien doit discuter avec le patient de la forme et du type d'implant le mieux adapté à chaque cas.



Implants mammaires au gel de silicone



Ces prothèses sont remplies de gel mou ou de silicone.

Les prothèses remplies du gel le plus solide sont appelées prothèses en gel cohésif.

Certains implants mammaires ont un revêtement en polyuréthane.



Pour :

Généralement moins susceptible de se rider que les prothèses dentaires salines. Le type doux peut donner une sensation naturelle. Avec les prothèses dentaires à revêtement en polyuréthane, le risque de contracture capsulaire et de rotation de l'implant est réduit.



Contre :

Si un implant souple se casse, le gel de silicone peut se répandre dans le sein et causer des problèmes. Cela se produit beaucoup moins si les implants utilisés sont en gel cohésif, mais ce gel plus ferme donne une sensation moins naturelle. Les implants recouverts de polyuréthane peuvent provoquer une réaction cutanée temporaire.

Implants de solution saline



Pour :

Si l'implant devait se rompre, la solution saline pourrait être absorbée ou passée dans votre corps en toute sécurité.



Contre :

Plus susceptibles de se rompre ou de se dégonfler que les implants mammaires en silicone, car ils ont tendance à se dégonfler lentement avec le temps. Ils sont plus sujets au froissement.

Vous vous sentirez peut-être moins naturel qu'avec du silicone souple.

Où placer les implants mammaires pour une augmentation mammaire



Les implants peuvent être placés entre le sein et le muscle pectoral ou derrière ce muscle. La patiente décide avec le chirurgien où il est préférable de les placer.



Entre le sein et le muscle :



La position est plus naturelle

Moins de gêne est ressentie immédiatement après l'opération

Le muscle pectoral ne sera pas endommagé



Sous le muscle :



Une plus grande couverture avec plus de tissus

Moins de risque de rides et de contracture capsulaire



Quelle est la durée de vie des implants mammaires ?



Les implants mammaires ne dureront pas toute une vie. Ils devront probablement être remplacés à un moment donné.



Certaines femmes peuvent avoir besoin d'une nouvelle opération après environ 10 ans, soit en raison de problèmes liés aux implants, soit parce que leurs seins ont changé autour des implants.



Rétablissement après une opération d'augmentation mammaire



Il faut parfois quelques semaines pour se remettre complètement d'une opération d'augmentation mammaire avec des implants mammaires. Vous devrez peut-être prendre une ou deux semaines de congé et ne pas conduire pendant au moins une semaine.



Certains chirurgiens recommandent de porter un soutien-gorge de sport 24 heures sur 24 pendant une période pouvant aller jusqu'à trois mois après une opération du sein.



Évitez de soulever des charges lourdes ou de faire des exercices physiques intenses pendant au moins un mois, et gardez les cicatrices des seins couvertes par la lumière directe du soleil pendant environ un an.



Au bout d'une semaine ou deux : les points de suture seront retirés (sauf si vous avez des points de suture résorbables).



Dans un délai de six semaines : vous êtes généralement en mesure de reprendre la plupart de vos activités normales.



Après quelques mois : votre nouvelle poitrine commence généralement à avoir l'air plus naturelle et à vous sembler plus naturelle. Vous pouvez peut-être arrêter de porter un soutien-gorge de sport.









