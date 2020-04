Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Se refaire les seins en 2020 Le Lifting des seins ou mastopexie est une chirurgie qui vise à soulever et à modeler les seins tombés pendant au moins quelques années. En fait, aucune chirurgie ne peut retarder de façon permanente les effets de la gravité. La mastopexie peut également réduire la taille de l'aréole (la peau pigmentée qui entoure le mamelon). Si les seins sont petits ou ont perdu du volume à la suite d'une grossesse, il est possible, en association avec une mastopexie, d'augmenter le volume en insérant des prothèses sous la glande mammaire.





LES MEILLEURS CANDIDATS POUR LA CHIRURGIE DE LA MASTOPEXIE



Une intervention de mastopexie peut améliorer l'apparence et augmenter la confiance en soi, mais ce changement ne doit pas nécessairement correspondre à un idéal esthétique. Avant de décider de vous faire opérer, vous devez évaluer soigneusement vos attentes et en discuter avec votre chirurgien. Les meilleures candidates à la mastopexie sont les femmes qui souhaitent une amélioration esthétique et dont les attentes sont réalistes. Ceux qui sont en bonne santé, psychiquement stables, seront d'excellents candidats.

PLANIFICATION DE LA CHIRURGIE



Lors de la première visite, il est important de parler ouvertement de vos attentes avec le chirurgien et d'écouter son avis. Chaque patiente, mais aussi chaque chirurgien, a son propre point de vue sur la taille et la forme idéale des seins. Le chirurgien examinera les mamelles et les mesurera en position debout et assise ; il expliquera les facteurs qui peuvent influencer le résultat de l'opération. Il décrira également en détail la technique chirurgicale, les complications possibles et s'assurera que tout a été bien compris. Il est conseillé de ne pas hésiter à demander des éclaircissements au médecin, surtout si vous avez des doutes sur les attentes et les résultats possibles.

INTERVENTION



L'opération de mastopexie dure 3 à 4 heures. Il existe différentes techniques, mais les plus courantes nécessitent des incisions en forme de T inversé qui suivent le contour naturel du sein. Les incisions définissent la zone de retrait de la peau du pis et définissent la nouvelle position de l'aréole. Le mamelon et l'aréole sont repositionnés plus haut. La peau est ensuite abaissée et fermée à l'avant pour donner une nouvelle forme à la mamelle. Les sutures sont normalement placées autour de l'aréole et sur la ligne verticale jusqu'au sillon sous-mammaire. Chez certaines patientes, dont les seins sont assez petits et pas très détendus, on peut appliquer des techniques modifiées qui nécessitent des incisions chirurgicales moins importantes. L'une de ces techniques est la mastopexie périaréolaire, dans laquelle les incisions sont situées autour de l'aréole. Si une prothèse doit être mise en place, elle sera placée dans une poche aménagée sous la glande mammaire ou plus profondément sous le muscle de la paroi thoracique.

ANESTHESE



Les opérations de mastopexie sont effectuées sous anesthésie totale, ce qui signifie que vous dormez pendant l'opération. Chez certains sujets, en particulier lorsqu'il faut pratiquer de petites incisions, le chirurgien peut utiliser une anesthésie locale combinée à une sédation qui rendra le patient somnolent ; éveillé mais détendu.

APRÈS LA CHIRURGIE



Immédiatement après l'opération, des bandages légèrement élastiques seront appliqués, après quoi un soutien-gorge ouvert en coton sera porté sur le devant. Les pis seront meurtris, enflés, ils seront gênés pendant 1 ou 2 jours, mais la douleur ne sera jamais trop forte. En outre, les analgésiques administrés après l'opération soulageront toute gêne. Dans quelques jours, les bandages seront remplacés par un soutien-gorge. Les sutures seront enlevées au bout d'une ou deux semaines. Si la peau du pis est très sèche après l'opération, vous pouvez appliquer une crème hydratante plusieurs fois par jour. Pendant l'application de la crème, vous devez rester à l'écart des blessures chirurgicales et masser la peau très doucement. Vous pouvez remarquer une perte de sensibilité des mamelons et de la peau de la mamelle due à un gonflement postopératoire, qui se résorbe en 6 semaines. Chez certains patients, cependant, elle peut durer un an ou plus, et seulement dans certains cas, elle peut être permanente.

RETOUR À LA VIE NORMALE



Le processus de guérison est progressif. Si vous vous sentez également bien après 1 ou 2 jours, il est conseillé de ne pas prévoir de reprendre le travail avant 7 jours ou plus. Ne pas soulever de poids pendant 4 semaines, et ne pas pratiquer de sports lourds pendant environ 1 mois. Si vous avez des plaintes alarmantes, n'hésitez pas à appeler votre chirurgien. L'activité sexuelle est également déconseillée pendant une période de deux semaines. Après cette période, vous pouvez reprendre lentement toutes vos activités. L'opération n'affecte pas l'allaitement, car les canaux lactifères et les mamelons sont respectés.

LA NOUVELLE APPARENCE



Le chirurgien fera tout son possible pour rendre les cicatrices aussi discrètes que possible. Cependant, il est important de ne pas ignorer que les cicatrices de mastopexie sont permanentes. En outre, dans certains cas, elles restent rouges et visibles pendant des mois ; puis elles s'estompent progressivement jusqu'à devenir parfois de fines lignes blanches. Heureusement, les cicatrices sont généralement situées dans des zones qui sont cachées même sous de très petits soutiens-gorge. Il faut également garder à l'esprit que les effets d'une mastopexie ne durent pas éternellement. En effet, des facteurs tels que la force de gravité, la grossesse, le vieillissement et les variations de poids peuvent favoriser, plus ou moins lentement, une certaine détente. Lorsqu'une augmentation mammaire avec prothèse a été réalisée en même temps qu'une mastopexie, les résultats peuvent être plus durables. Si vous êtes réaliste dans vos attentes et que vous comprenez ce que la technique de mastopexie peut offrir, le résultat de l'opération sera satisfaisant.

COMPLICATIONS



La mastopexie n'est pas une opération simple, mais elle est tout à fait sûre lorsqu'elle est pratiquée par un chirurgien plastique qualifié. Cependant, comme dans toute opération chirurgicale, des complications ou des réactions à l'anesthésie sont possibles. Les saignements et les infections ne sont pas des complications courantes, mais peuvent laisser des cicatrices plus importantes. Les risques peuvent être réduits en suivant à la lettre les instructions du chirurgien avant et après l'opération. La mastopexie laisse des cicatrices évidentes et permanentes, mais celles-ci peuvent être cachées sous un soutien-gorge ou un maillot de bain. Chez les patients fumeurs, la guérison est plus lente et les cicatrices sont plus importantes. La procédure peut modifier la sensibilité des mamelons ou des seins.







https://geneve.news/clinique-entourage-lausanne/

https://www.academia.edu/42843792/Augmentation_mammaire_en_2020

