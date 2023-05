Sébastien Lecornu autorise l'intégration des personnes séropositives dans les forces armées

La fin d'une "discrimination par principe". Ce lundi 8 mai au matin, lors de son passage dans l'émission "Les Quatre Vérités" diffusée sur France 2, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé une mesure historique qui permettra désormais aux personnes séropositives de postuler pour rejoindre les forces armées. Cette ouverture concerne non seulement l'armée, mais aussi la gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Paris et ceux de Marseille, élargissant ainsi les possibilités d'intégration pour les individus séropositifs. Pour concrétiser cette décision, Sébastien Lecornu a pris un arrêté suite à la proposition de Gérald Darmanin visant à revoir les critères d'aptitude qui, jusqu'à présent, entraînaient une "discrimination par principe" à l'encontre de ces personnes.



"J'ai signé l'arrêté. Il sera publié dans les jours à venir et, une fois publié, dans la gendarmerie, les pompiers de Paris et de Marseille, ainsi que dans l'ensemble des forces armées, cela ne sera évidemment plus un critère discriminatoire pour l'entrée", a déclaré Sébastien Lecornu avec conviction. Cette mesure est une avancée significative dans la lutte contre les discriminations et une reconnaissance de l'égalité des droits pour les personnes séropositives qui souhaitent s'engager au service de leur pays.



Cependant, le ministre a tenu à souligner que cette décision ne reposait pas uniquement sur l'élimination de la discrimination, mais également sur la prise en compte des préoccupations liées à la santé des militaires en opérations extérieures. Le Service de santé des armées avait exprimé certaines craintes quant à la gestion du VIH au sein des forces armées. Toutefois, grâce à une collaboration étroite avec les associations, en particulier l'association Aides, des progrès considérables ont été réalisés dans l'évolution des protocoles thérapeutiques. Cela permet désormais de garantir que le VIH ne soit plus un critère discriminant pour l'intégration des personnes séropositives dans les forces armées.



Cette annonce a été saluée par de nombreuses organisations et défenseurs des droits, qui voient en cette décision un pas important vers une société plus inclusive et respectueuse de la diversité. En mettant fin à cette discrimination, la France envoie un message fort sur l'importance de l'égalité des chances et de l'acceptation de tous les citoyens, quel que soit leur statut sérologique.