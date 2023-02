Afrique et Moyen-Orient

Séisme en Turquie et en Syrie : Un bébé de 21 jours retrouvé vivant après six jours sous les décombres.

La situation en Turquie et en Syrie était plus dramatique qu’on le pensait ; assez de morts, de blessés, et de dégâts matériels. Dans une situation pareille, un survivant doit se sentir miraculé, et c’est le cas de ce bébé de 21 jours qui apprendra un jour qu’il était un miraculé.





Halit Ali Talha âgé de 21 jours retrouvé vivant après 06 jours sous les décombres Cela relève de l’extraordinaire dans la mesure où plusieurs adultes ne sont pas sortis vivants après quelques jours seulement. Halit Ali Talha puisque c’est de lui qu’il s’agit, retrouvé dans la province d’Hatay, en Syrie par un pompier du nom de Zafer. Le pompier parle d’un moment important de sa carrière. Ce bébé de 21 jours désormais miraculé a passé 06 jours sous les décombres avant d’être retrouvé vivant par les secours. Personne ne pouvait croire à un tel miracle après six jours avec des conditions météorologiques assez insupportables. L’enfant était bien protégé par le corps sans vie de sa maman morte dans leur immeuble qui s’est effondré après le tremblement de terre.

Comment une telle chose peut bien se produire est la question que se posent plusieurs internautes. En attendant une réponse scientifique, il faut reconnaître qu’une fois encore l’amour maternelle a fait parler de lui. La mère aurait certainement protégé son bébé jusqu’à donner sa vie pour que celui-ci se retrouve bien protégé dans ses bras. Il n’y a d’ailleurs que dans les bras d’une mère qu’on puisse passer 128 heures sous des décombres à l’âge de 21 jours et sortir vivant.

Plus de 33 000 morts Sorti vivant d’un tel drame est un miracle alors qu’il y a encore des milliers de personnes disparues. Selon les explications de l’ONU, ce triste bilan pourrait bien doubler à la fin au regard du nombre de jours passés à rechercher des survivants.

Pendant que Halit Ali Talha est pris en charge dans un hôpital et se porte d’ailleurs bien selon les informations des soignants, il faut reconnaître qu’il y a des milliers de parents qui pleurent leurs proches. Certains nourrissent toujours l’espoir de retrouver un parent vivant puisque les recherches continuent. Malheureusement la probabilité de retrouver des survivants devient plus faible chaque jour. Ceux n’ayant plus ce petit espoir sont ceux ayant déjà vu les corps de leurs parents. Il faut saluer la solidarité internationale qui a permis à la Turquie et la Syrie de faire face à cette situation imprévue. A lire également: récipitée et bâclée: colère des salariés Google sur leur IA Bard, concurrente de ChatGPT

Frank Robin

