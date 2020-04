Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Serrurier Lausanne, urgence jour et nuit Le métier de serrurier est un beau métier ! Le gérant de allo-serrurerie.com a prit le temps de répondre a des questions sur son métier. Nous vous souhaitons bonne lecture







Vous découvrirez de nombreux détails et l'importance de contacter le personnel compétent. Nous vous montrerons également comment trouver la meilleure entreprise pour suivre les travaux et comment changer une serrure. Avec Instapro, c'est rapide et facile. Bonne lecture !



1. Étape préliminaire : types de serrures de porte



Il est essentiel de garder vos portes en place pour éviter le blocage des serrures et les problèmes tels que l'impossibilité de rentrer dans la maison. Combien d'entre vous n'ont pas pu ouvrir leur porte d'entrée en raison d'un blocage ou d'une rupture du mécanisme qui vous a obligé à entrer dans la maison en forçant la porte du balcon ou une fenêtre, vous faisant ainsi grimper pour entrer dans la maison ?



Pour éviter les stratagèmes désagréables et dangereux visant à résoudre le problème de l'impossibilité d'entrer chez vous en raison d'une serrure cassée ou défectueuse, il est important que le mécanisme soit en parfait état et de considérer tout d'abord que ces mécanismes ne sont pas éternels mais sont sujets à la casse ou à l'usure.



À partir de ces considérations, vous pouvez facilement comprendre l'importance de vérifier le mécanisme dès les premiers signes d'une efficacité incomplète et de changer la serrure immédiatement avant que les problèmes mentionnés ci-dessus ne se produisent en effectuant le mouvement de rotation de la clé ou en envoyant les envois.



Si l'utilisation d'huile et de lubrifiants n'a pas fonctionné et si la serrure est usée par l'usage, vous ne pouvez que décider de la changer complètement, en faisant appel à un professionnel expérimenté qui remplacera bientôt la partie endommagée par une serrure efficace, sûre et de bonne qualité.



S'assurer que la serrure ne fonctionne pas correctement est le point de départ que vous ne pouvez pas ignorer si vous voulez faire un travail efficace et durable à la manière d'un ouvrier.

2. Phase de mise en œuvre : comment installer une nouvelle serrure



Une fois que vous aurez décidé qu'il faut absolument changer la serrure avant que des problèmes ne surviennent qui nous empêchent d'entrer dans la maison, vous devrez appeler une entreprise expérimentée ou un professionnel spécialisé et commencer les travaux d'installation. Dans un premier temps, vous enlèverez la plaque frontale sur le bord à l'intérieur de la porte. Cela se fait en dévissant les vis de fixation externes et les vis de verrouillage intermédiaires qui s'engagent dans le cylindre de la clé.



Après cette opération, les poignées sont retirées en enlevant les rondelles, les vis extérieures et la goupille. Enlevez les connexions telles que les poignées, la goupille, le cylindre et la plaque en retirant la boîte encastrée du profil de la porte. À ce stade, le professionnel vérifiera le mécanisme interne qui présente le défaut qui a provoqué le mauvais fonctionnement de la serrure.



Pour une serrure qui montre des signes de coincement, il n'est généralement pas recommandé de réparer la pièce cassée car, dans le cadre de travaux tels que le changement d'une serrure, il n'est pas pratique d'éviter une nouvelle apparition de dommages liés à une serrure non parfaite.



Dans les quincailleries et les centres spécialisés, il existe de nombreux types et modèles de serrures en vente, mais pour en choisir une, il est important de faire appel à un expert car des éléments tels que la longueur des plaques avant, par exemple, bien que similaires aux précédents, présentent de légères différences qui, si elles sont ignorées, compromettent le fonctionnement de la serrure.



Lors de travaux tels que le changement de la serrure, il sera très important de vérifier la compatibilité de la position et de la taille des différents trous des poignées avant d'installer le nouvel élément. Tout embrayage dans l'engagement de la pièce doit être éliminé pour éviter les bavures dans le trou du cylindre, et des logements de vis doivent être créés si nécessaire. La dernière partie de la procédure d'installation est la lubrification de la pièce qui se fait avec des produits spécifiques choisis par le professionnel qui effectuera le travail.

3. Dernière étape : que faut-il remplacer lors du remplacement de la serrure



Lorsque vous travaillez sur la façon de changer une serrure, il sera utile de lire ces quelques lignes pour comprendre ce que vous remplacez lorsque vous changez une serrure. Sans ruiner la porte, ce que vous changez, c'est :



clé de sécurité

carte de propriété

Cylindre européen



Les clés sont livrées scellées avec une carte qui en garantit la propriété et qui est indispensable et nécessaire pour reproduire les clés dans les centres spécialisés. En ce qui concerne le cylindre, en revanche, les entreprises spécialisées recommandent toujours d'installer un défendeur, c'est-à-dire un revêtement métallique qui protège la porte contre d'éventuelles tentatives de forçage par des personnes malveillantes.



Par rapport aux serrures qui existaient sur le marché, les serrures modernes ont des caractéristiques qui les rendent très fonctionnelles et pratiques. Les principaux avantages sont : l'heure d'ouverture de la porte, le minimum de bruit garanti lors de l'envoi des mandats, la plus grande sécurité d'avoir une serrure qui résiste à beaucoup plus de tentatives d'effraction.



L'expert pourra vous garantir le meilleur choix car il pourra vous conseiller sur les produits des meilleures marques afin de garantir la meilleure qualité et sécurité des serrures que vous allez installer.



La sécurité de la serrure est essentielle et n'est pas facile à obtenir. Les voleurs sont devenus des spécialistes et sont désormais capables d'ouvrir des portes apparemment très sûres. Les clés cylindriques européennes ou les clés à double panneton sont aujourd'hui considérées comme totalement dangereuses, car des techniques de forçage très avancées (telles que le choc de la clé ou le crochetage bulgare) permettent de forcer les serrures sans grand effort.



Pour empêcher les cambrioleurs et les voleurs de s'introduire, vous devrez choisir des serrures dont les clés ne peuvent pas être facilement reproduites, par exemple en choisissant un profil breveté dont la reproduction est protégée par un code à barres. Des cylindres spéciaux avec des clés plates réversibles tout aussi spéciales assurent une plus grande sécurité et vous donnent plus de tranquillité d'esprit, car votre porte ne sera pas facilement forcée et durera également longtemps grâce à l'excellente résistance des matériaux.

Pensez-vous pouvoir faire le travail vous-même, comme changer une serrure ? Évaluer tous les aspects



Ce simple guide aurait dû clarifier de nombreux points qui, jusqu'à récemment, étaient obscurs, par rapport à des travaux comme le changement d'une serrure.



Maintenant que vous en savez beaucoup plus, vous aurez sûrement compris que le choix du modèle le plus approprié et l'évaluation du degré de sécurité et de fonctionnalité par rapport à tout modèle inadapté, sont des questions qui relèvent de l'expertise.



Le remplacement d'une serrure n'est certainement pas compliqué, mais il y a un certain nombre de détails à prendre en compte avant et après si vous voulez faire un travail correct.



