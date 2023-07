Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Solutions contre les dents jaunes ?

Les dents jaunes ce n'est pas une fatalité ! Il y a des solutions efficaces !Quelles sont les causes des dents jaunes et comment les traiter ?



Vous craignez d'avoir les dents jaunes ? Heureusement, vous n'êtes pas le seul à le penser. Les statistiques montrent que la première chose que les gens veulent changer dans leur sourire est d'avoir des dents plus blanches.







Quelles sont les causes des taches jaunes sur les dents ?

Découvrez comment vos dents peuvent changer de couleur et comment les aider à rester blanches. Femme aux dents jaunes souriant



Ce qui peut causer des dents jaunes

Vos dents ne changent pas de couleur du jour au lendemain, mais il peut être alarmant de se regarder dans le miroir et de constater que vos dents brillantes sont teintées de nuances jaunes. Les dents jaunes peuvent apparaître pour différentes raisons, dont certaines peuvent être indépendantes de votre volonté. Voici quelques facteurs qui peuvent donner à vos dents un aspect jaune : Vieillissement La couche externe de l'émail commence à s'user avec l'âge et laisse apparaître la dentine (la couche située sous l'émail) de nos dents, qui est plus molle et de couleur plus jaune. Le tartre Le tartre dentaire peut également affecter la couleur de vos dents. Cette accumulation dure peut modifier l'apparence des dents et nuire à votre santé bucco-dentaire de plusieurs façons. Le tartre se présente d'abord sous la forme de plaque, une substance collante qui recouvre les dents et peut contribuer aux caries et aux maladies des gencives. Les bactéries présentes dans la plaque peuvent libérer des acides qui attaquent l'émail des dents après un repas ou un en-cas. Vous devez éliminer la plaque de vos dents en vous brossant soigneusement les dents tous les jours et en nettoyant les espaces interdentaires, mais la plaque qui n'est pas éliminée peut durcir et se transformer en tartre. Le tartre rend le nettoyage des dents plus difficile et peut provoquer une gingivite, ou le premier stade d'une maladie des gencives, lorsqu'il s'accumule au-dessus de la ligne gingivale.



Certains aliments et boissons

Certains aliments et boissons contiennent des pigments de couleur intense appelés chromogènes qui peuvent adhérer à l'émail. Les chromogènes peuvent s'accumuler dans la dent (intrinsèque) ou sur la dent (extrinsèque) et provoquer des taches. Les boissons les plus connues pour provoquer des taches sont le café, le thé et le vin.

Consommation de tabac

Le tabac contient deux substances chimiques différentes qui peuvent tacher vos dents : la nicotine et le goudron.

• La nicotine se transforme en une substance jaune lorsqu'elle est exposée à l'oxygène, ce qui affecte la couleur de vos dents.

• Le goudron est une substance naturellement foncée qui peut également assombrir vos dents.

Croyez-le ou non, votre génétique peut avoir quelque chose à voir avec la couleur de vos dents. La couleur naturelle et la composition génétique des dents d'une personne sont fixées à la naissance.

Certains médicaments

Les médicaments que vous prenez peuvent également contribuer à la formation de taches sur vos dents. Les taches sur les dents peuvent être un effet secondaire de certains antihistaminiques, antipsychotiques et médicaments contre l'hypertension. Les traitements par radiations, comme la chimiothérapie, peuvent également assombrir vos dents.



Solutions de blanchiment des dents

Vous envisagez de blanchir vos dents ? Consultez votre spécialiste dentaire avant d'envisager des solutions de blanchiment des dents, car elles ne sont pas forcément efficaces pour toutes les dents. Vous trouverez ci-dessous quelques moyens de blanchir vos dents pour donner un peu d'éclat à votre sourire :



Blanchir vos dents au cabinet dentaire

Aller chez le dentiste peut être la solution la plus rapide pour blanchir vos dents. Le dentiste appliquera une solution de blanchiment contenant du peroxyde d'hydrogène ou du peroxyde de carbamide sur les dents après avoir protégé les gencives. Les produits de blanchiment agissent en divisant les taches en plus petits morceaux pour rendre la couleur moins concentrée. Les dents jaunes se prêtent bien au blanchiment, mais pas les dents artificielles comme les facettes, les couronnes ou les plombages.

Bien que le blanchiment soit un moyen rapide et efficace de blanchir les dents, il y a quelques inconvénients à prendre en compte. Les procédures de blanchiment peuvent également irriter le nerf de la dent et entraîner une sensibilité temporaire. Par conséquent, n'hésitez pas à consulter votre dentiste pour savoir si cette méthode vous convient.



Kits de blanchiment à domicile

Si vous vous sentez plus à l'aise avec le blanchiment à domicile, demandez à votre dentiste un kit de blanchiment sur mesure. Si votre dentiste estime que le blanchiment à domicile est une bonne option, suivez les instructions données pour blanchir vos dents chez vous. Cette procédure peut prendre de quelques jours à quelques semaines. Il est important de consulter votre dentiste si vous ressentez une gêne ou une sensibilité.



Utiliser un dentifrice blanchissant

Incorporez un peu de blanchiment dans votre routine de brossage quotidienne en utilisant un dentifrice blanchissant. Les dentifrices blanchissants contiennent des agents de polissage qui éliminent efficacement les taches de surface qui donnent à vos dents un aspect jaune. Si vous cherchez un bon dentifrice blanchissant à utiliser, Aquafresh propose une grande sélection de dentifrices blanchissants. Essayez des produits comme le dentifrice blanchissant Aquafresh Extra Fresh + et le dentifrice blanchissant Aquafresh Extreme Clean pour aider à blanchir votre sourire et à protéger vos dents.



Les méthodes naturelles de blanchiment des dents

Bien qu'il puisse être pratique d'essayer de fabriquer ses propres solutions de blanchiment à la maison, certaines méthodes naturelles de bricolage peuvent en fait nuire à vos dents. Évitez d'utiliser des articles ménagers acides, comme les citrons, les oranges ou le vinaigre pour blanchir vos dents, car l'acide peut user votre émail. D'autres solutions de blanchiment populaires, comme le charbon actif et le curcuma, n'ont pas prouvé leur sécurité ou leur efficacité pour le blanchiment des dents. Bien que des dents jaunes tachées ne soient pas toujours le signe d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, elles peuvent certainement rendre les gens plus gênés par l'apparence de leur sourire. Nous montrons nos dents lorsque nous parlons, rions et sourions devant la caméra, il est donc tout à fait naturel de vouloir que nos dents blanches brillent lorsqu'elles sont visibles.Découvrez comment vos dents peuvent changer de couleur et comment les aider à rester blanches. 