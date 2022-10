Son anus se déchire en faisant du jet-ski

Elle ne pouvait s’attendre à une telle mésaventure, alors qu’elle passait du bon temps en mer avec son ami. De nationalité Australienne, la jeune femme âgée de 22 ans a vu sa belle journée se transformer en cauchemar en un instant. Elle se rappellera certainement toute sa vie cette mauvaise journée, puisque les séquelles sont plus grandes qu’on ne pouvait l’imaginer. Elle s’en sort avec une chirurgie à l’hôpital Frankston de Melbourne.



Une colostomie s’est imposée pour une cicatrisation plus rapide des blessures entre le coccyx et l’anus. Pendant environ 3 mois, elle devra évacuer ses selles par une ouverture créée au niveau de l’abdomen étant donné que le sphincter ne fonctionne plus, les selles peuvent sortir à tout moment. La jeune passionnée de jet-ski est heureusement bien soignée selon les informations de ses médecins soignants qui sont déjà à l’étape de la dernière chirurgie qui aura pour but le rétablissement de son système d’évacuation de selles et la fermeture de l’ouverture au niveau de l’abdomen.

Ces rares cas sont enregistrés dans les activités de jet-ski à grande vitesse selon les médecins et parfois aussi dans le ski nautique.