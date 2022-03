Sondage, tendance présidentielle 2022

La représentante des Républicains, Valérie Pécresse qui ne partage pas du tout la politique de Macron se retrouve entre 10% et 17% des voix. Elle arrêtera sa course au premier tour si ces chiffres se confirment malgré qu’elle désire affronter Macron au deuxième tour. C’est aussi le cas de Jean Luc Mélenchon qui est entre 8% et 15% des voix.

Les sondages créditent le candidat écologiste Yannick Jadot de 3% à 9% des voix, contre 2% à 5% pour Fabien Roussel le communiste.

La socialiste Anne Hidalgo peut obtenir au premier tour entre 1% et 4 % des voix selon les sondages. Elle se retrouve au bas de l’échelle comme Philippe Poutou ; Jean Lasalle ; Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud. Ces derniers sont respectivement entre 1% et 2% ; 0% et 3 % ; 0% et 3% ; 0% et 2%.

Il faut reconnaître que c’est l’une des élections présidentielles françaises où l’on craint plus le désintéressement des électeurs. Il peut donc y avoir un taux record d’abstention.