Soulever des poids après l'augmentation mammaire

L'augmentation mammaire reste l'intervention chirurgicale la plus pratiquée. Aujourd'hui, j'aimerais donc répondre en me concentrant sur le temps de récupération de l'augmentation mammaire. Plus précisément pour les activités qui nécessitent de soulever des poids.







Augmentation mammaire : les principales questions



L'intervention chirurgicale, et donc l'augmentation mammaire, commence toujours par un examen spécialisé. L'objectif est que la femme soit pleinement consciente de ce qu'elle devra faire, y compris des délais de rétablissement. Il s'ensuit un entretien qui, comme on l'a dit, suscite généralement un millier de questions. L'une des plus courantes ? Quand pourrez-vous recommencer à soulever des poids à la salle de sport et ailleurs ?



Voyons les principales questions. Le naturel et l'harmonie du résultat : vous avez aujourd'hui tous les moyens pour y parvenir. J'aborde ce sujet dans : "Chirurgie esthétique des seins : comment obtenir un résultat naturel".

La douleur de l'intervention et l'ablation des points de suture. Je vous en parle dans : "Est-ce que ça fait mal de se faire refaire les seins ? La vérité sur la mastoplastie" et "Le retrait des points de suture de l'augmentation mammaire fait-il mal ? La vérité". Temps de récupération



La notion de postopératoire s'entend ici comme le temps nécessaire pour reprendre ses activités quotidiennes sans restrictions. Les différentes techniques



L'augmentation mammaire peut être réalisée selon différentes techniques, si l'on considère la position de la prothèse. La plus courante est le "Dual plane", qui est en fait une variante du positionnement rétromusculaire. Vous pouvez en savoir plus sur cette technique en consultant le document suivant : "Augmentation mammaire, la technique du double plan pour remodeler le sein". Une autre solution consiste à placer la prothèse dans un logement rétro-glandulaire. Les délais de guérison pour ces techniques sont indiqués dans la section "Délais de guérison pour les techniques sous-musculaire et rétro-glandulaire" : "Délais de récupération Mastoplastie d'augmentation mammaire sous-musculaire et sous-glandulaire".

Il existe bien sûr des différences entre ces techniques, mais elles ne sont pas si importantes. Elles sont toutes limitées, dans un premier temps, par l'utilisation des bras.

La musculature des deux parties, bras et poitrine, est liée. Un mouvement du bras correspond souvent à une contraction du muscle pectoral. Traumatisé par une intervention chirurgicale. Donc douloureux au départ.

La poche créée pour accueillir la prothèse doit se stabiliser. Il est bon de lui laisser le temps de le faire avant de solliciter à nouveau la zone.

La prothèse est également une variable importante à prendre en compte. Il est bon de se rappeler qu'elle ajoute du poids au sein. Celui-ci doit être protégé et soutenu. Le respect du temps et de la manière est essentiel pour une bonne cicatrisation. Et pour réduire les risques de complications. Les plus courantes ? Je les décris dans : "Contracture capsulaire de la prothèse : reconnaissez les symptômes !" et "La prothèse mammaire bouge ? Voici ce qu'il faut faire".

Le post-opératoire



La mastoplastie additive vous permet de reprendre 100 % de vos activités en 6 semaines environ. Évidemment, les délais varient en fonction des activités.





Sport et haltérophilie



Les femmes d'aujourd'hui vont souvent à la salle de sport ou font du sport. Et, lorsque ce n'est pas le cas, elles ont généralement une vie bien remplie. Il est donc important de réaliser son rêve. Mais plus encore de pouvoir le faire rapidement. Le sport, ou en tout cas la possibilité de soulever des poids après une augmentation mammaire, doit être repris progressivement. Dans les deux premières semaines, l'utilisation des bras doit être limitée au strict minimum. Des exercices permettant de retrouver immédiatement une mobilité de base peuvent s'avérer très utiles.



Absolument pas d'exercices de gymnastique : non seulement la levée de poids, mais aussi les mouvements intenses du corps libre ou les étirements.

Il est préférable de commencer par le bas du corps. Il est bon de rester actif, par exemple en faisant des promenades. Au début, elles doivent être courtes et se dérouler à un rythme lent. Puis en augmentant le rythme et la cadence.

La conduite automobile est autorisée après une dizaine de jours.

À partir de la troisième/quatrième semaine, l'activité physique est à nouveau autorisée. Mais uniquement pour la partie inférieure du corps.

Oui, toutefois, uniquement pour des exercices qui isolent les membres inférieurs et avec des charges qui ne sont pas excessives.

Toujours un "non" catégorique pour la course à pied. Trop d'impact sur les seins.

Au bout de six semaines, le feu vert sera donné à toute activité physique sans aucune restriction. Il en va de même pour les exercices où il faut soulever des poids.



