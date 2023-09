Soutien gorge après augmentation mammaire, un spécialiste de Genève vous répond

Quel soutien-gorge porter après une augmentation mammaire ?

Après une chirurgie plastique des seins, qu'il s'agisse d'une réduction mammaire, d'une mastopexie ou d'un implant en silicone, il est naturel que la patiente veuille vérifier et montrer les résultats obtenus. Mais calmez-vous, car tant dans l'augmentation mammaire que dans la réduction mammaire, le soutien-gorge post-chirurgical joue un rôle essentiel dans les soins de récupération et son utilisation correcte interfère directement dans l'obtention des meilleurs résultats.



Les soins postopératoires sont aussi importants que la procédure chirurgicale pour obtenir un résultat esthétique satisfaisant.

L'utilisation du soutien-gorge chirurgical dans la période post-opératoire est d'une importance fondamentale, car :

• il aide les sutures (points de suture) à rester unies, en évitant les redoutables déhiscences (ouvertures) ;

• il renforce également le soutien des seins récemment opérés, en réduisant le risque d'affaissement.

Le soutien-gorge chirurgical favorise également la cicatrisation, car plus la mobilisation est faible et plus les incisions chirurgicales restent stables, plus la cicatrisation sera rapide et efficace, ce qui réduit le risque de cicatrices disgracieuses, notamment les cicatrices hypertrophiques/keloïdes.

En outre, la compression fournie par ces soutiens-gorge aide à réduire l'œdème (gonflement) qui existe dans la région du sein, un effet indésirable qui est tout à fait normal et attendu après la mammoplastie.

Pour les patientes ayant subi une chirurgie d'implantation mammaire, l'utilisation d'un soutien-gorge compressif est également extrêmement importante afin de maintenir la prothèse en silicone en place pendant la période post-opératoire.

Le soutien-gorge chirurgical doit être porté toute la journée, y compris pendant le sommeil, et ne peut être retiré que pour la douche. Ces mesures sont importantes pour la stabilité de la prothèse et le maintien des résultats de la chirurgie. Il est donc recommandé au patient d'en avoir plus d'un et de l'utiliser en permanence jusqu'à la libération médicale.

La durée d'utilisation du soutien-gorge post-chirurgical est d'au moins un mois. Après le deuxième mois, selon l'évaluation de votre médecin, d'autres types de soutien-gorge peuvent être recommandés. Ils sont généralement sans fil, avec peu ou pas de coutures et un bon soutien. Il faut surtout éviter le frottement avec les cicatrices, afin qu'elles ne soient pas stimulées à devenir hypertrophiques (épaisses, en relief), et dans le cas des cicatrices de mammoplastie, cette tendance est observée environ 3 mois après l'intervention et elle est plus prononcée dans les plis inframammaires.

Si vous allez subir une mammoplastie et que vous avez une tendance à la formation de cicatrices hypertrophiques / chéloïdes, sachez que la bétathérapie est recommandée dans la période postopératoire immédiate afin de réduire les chances de formation de ces super cicatrices.