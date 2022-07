Sri Lanka : Que se passe-t-il ? EditoWeb MagaZine répond à vos questions

La cause semble être liée à la crise économique que traverse le monde entier. Seulement que dans ce pays, la responsabilité de la crise est attribuée au président Gotabaya Rajapaksa. La pénurie de : Carburant, nourriture, médicaments … est une réalité depuis un moment. Il faut donc le chasser du pouvoir et visiblement avec toute son équipe. C’est l’origine de cette crise qui commence par durer dans le temps. Des centaines de manifestants dans la rue au début et maintenant dans le palais présidentiel et au domicile du premier ministre.

Le pays est paralysé avec un affrontement entre partisans anti-gouvernementaux et pro-gouvernementaux. On dénombre malheureusement déjà plusieurs morts et des centaines de blessés.