Sytème anti intrusion ? Aujourd'hui en 2018 personne ne peut vraiment dire : "Pas besoin de système d'alarme !" Les cambrioleurs son organisés, professionnels et expérimentés. Il faut une réponse professionnelle pour être au mieux protégés des cambrioleurs. Sachez en plus sur les systèmes anti intrusion en lisant mon article dédié. Installation complète et maintenance partout en Suisse







Souvent et malheureusement, nous recevons des appels de personnes qui veulent installer un système d'alarme antivol à domicile seulement après avoir été victime d'un cambriolage. La prévoyance est de mise autant dans le domaine privé que dans le domaine professionnel. L'installation des systèmes anti-vol à Lausanne et en Suisse devrait être une priorité absolue !

Installer un système d'alarme avec stratégie ! On peut déjà dire que pour un système d'alarme anti intrusion ou pour un système de vidéosurveillance, il faut normalement un jour de travail par nos techniciens spécialisés. Si l'installation nécessite un système d'alarme filaire il faudra prévoir un calendrier plus grand. Cependant tout commence par une première visite des lieux qui nous permettra de bien définir une stratégie de sécurité basée sur notre expérience. Il faut en effet réussir à imaginer tout ce qui peut se passer devant le lieu à protéger. Toutes les ouvertures ( portes, fenêtres, baies vitrées ) représentent des possibilités d'intrusions de cambrioleurs. Les cambrioleurs sont des professionnels ! Il faut leur opposer une protection professionnelle ! Un cambriolage commence par une intrusion ! L'entrée dans votre chez vous ou votre local professionnel est l'étape numéro 1 d'un cambriolage effectif tout en sachant qu'il y a toujours une phase d'observation qui la précède de quelques jours à quelques heures. Une simple fausse caméra de vidéo surveillance ne suffira pas à décourager un cambrioleur professionnel. Un cambrioleur craint d'être vu. Il faut que les caméras de vidéo surveillance soient assez haute mais bien protégées des projectiles pouvant les détruire. Le temps ?

Plus l'intrusion prendra du temps et plus le cambrioleur sera découragé. En effet le facteur temps est crucial pour les cambrioleurs. La stratégie doit tourner sur ce point notamment avec des générateurs de fumées. Cette fumée met longtemps à se dissiper et est visible de l'extérieur même la nuit.



La maintenance est aussi l'un des aspects fondamentaux des systèmes de sécurité. En effet il faut prévoir régulièrement une vérification du système pour s'assurer que tout fonctionne correctement.



