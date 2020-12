Taïwan: premier cas local de Covid-19 depuis Avril 2020

Le cas 771 est une femme d'un trentaine d’année, amie du pilote. Le pilote, cas 765 confirmé le 20 décembre, a déclaré ne pas se souvenir précisément de ses récentes activités. Il n'a donc pas mentionné avoir été en contact avec le cas 771 pendant cinq jours.



Une enquête de police du 21 décembre révèle avec plus de précisions le contact étroit du pilote néo-zélandais, cas 765, avec le cas 771 pendant cinq jours. Le cas 771, elle, a été diagnostique aujourd'hui, 22 décembre.



Le Centre de Contrôle des Maladies taïwanais (CECC) a retracé les déplacements du cas 765 du 8 au 12 décembre. Il s'est rendu dans de nombreux lieu publics comme le grand magasin Shin Kong Mitsukoshi de 11:30 a 12:30 dans le quartier de Tianmu a Taipei. Le grand magasin Costco de Nankan a Taoyuan de 11:00 a 12:00 le 11 décembre.



Le CECC appelle les personnes qui présenteraient des symptômes avant le 25 décembre et s’étant rendus dans ces lieux, à contacter les autorités sanitaires au plus vite. Le Centre tient aussi à rappeler que le cas 765 n'a, selon lui, pas honnêtement informé de son historique d’activités et de santé. Il s'expose donc a une amende de 60 000 a 300 000 dollars taïwanais, soit 1750 à 8700 euros.



A la suite de l’enquête du Centre de Commandement de lutte contre les Épidémie, 167 cas- contact en lien avec le cas 771 du pilote d'avion sont isolés à domicile, 154 doivent respecter des mesures d'auto-surveillance et 21 personnes ont été testées, 146 autres attendent leur dépistage.



Pour le cas 765, l'ami du pilote, 87 personnes ont bénéficié d'un test dont trois sont confirmés positifs au Covid-19 et deviennent donc les cas: 760, 765 et 766. 78 autres cas-contacts sont négatifs. Il reste aux autorités 6 tests en cours et 10 en attentes.