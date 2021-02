Tempêtes politiques autour du Gouverneur californien et du coronavirus

Au cours des dernières semaines, il a créé la surprise et s'est opposé à la levée abrupte des ordonnances de séjour à domicile ; il a remanié le système de vaccination de l'État, la Californie étant à la traîne par rapport aux petits États en matière de vaccination ; son effort pour rouvrir les écoles a échoué ; et les audits de l'État ont révélé des erreurs qui ont contribué à une fraude d'au moins 10 milliards de dollars en matière de chômage.



Tout cela a fourni du fourrage frais pour une pétition de rappel qui circule - lancée par les républicains avant la pandémie - et lundi, l'ancien maire de San Diego, Kevin Faulconer, un républicain, a lancé une offre contre Newsom. Certains démocrates commencent maintenant à chuchoter sur la nécessité d'un plan de secours au cas où les électeurs décideraient que le gouverneur du premier mandat doit partir.



Le glissement de Newsom depuis les premiers jours de la pandémie montre la douleur des dirigeants, en particulier des démocrates qui ont évité les premières réactions politiques, alors que la fatigue du virus s'installe, que les vaccins restent insaisissables et que les électeurs cessent de blâmer l'administration Trump pour leurs problèmes. Un sondage publié mardi par le Public Policy Institute of California a révélé qu'un peu plus de la moitié des Californiens - 54 % - approuvent la façon dont Newsom gère le poste, ce qui suggère que l'effort de rappel a encore du chemin à faire. Mais c'est une baisse par rapport aux 65 % de mai, au plus fort de son approbation. Chez les démocrates, il est passé de 86% de soutien en mai à 71% maintenant. Environ la moitié des indépendants le soutiennent et seulement 16% des républicains l'approuvent. Le sondage n'a pas posé de question sur le rappel.



Bill Burton, un stratège démocrate en communication et ancien porte-parole du président Barack Obama qui vit en Californie du Sud, a déclaré que les démocrates ont martelé au niveau national un message "suivez la science" alors que de nombreux Américains sont plus immédiatement préoccupés par le retour de leurs enfants à l'école et la réouverture de leurs entreprises.



"Pour M. Newsom, les problèmes ont commencé en novembre, lorsqu'il a été surpris à dîner au restaurant chic French Laundry pour l'anniversaire d'un lobbyiste, alors qu'il disait aux Californiens d'éviter les rassemblements, renforçant ainsi l'impression qu'il était déconnecté des gens. Le lancement désordonné du vaccin en Californie et une nouvelle série de fermetures d'entreprises juste avant Noël ont suscité d'autres critiques. Au début de l'année, M. Newsom a été critiqué pour avoir refusé de divulguer les données qu'il utilisait pour déterminer les régions de l'État qui devaient être verrouillées, puis il a brusquement fait marche arrière la semaine dernière et a levé les ordonnances de séjour à domicile dans tout l'État.



Les comités de rédaction du Los Angeles Times et du San Francisco Chronicle, deux des principaux journaux de l'État, ont vivement critiqué sa décision et ont mis en doute ses motifs.