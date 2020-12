Tout savoir sur la présidentielle au Niger 2020

La population nigérienne a voté dimanche 27 décembre 2020 pour une élection présidentielle qui doit marquer la première transition démocratique entre deux présidents élus dans ce pays sahélien.





Sur 23 millions d’habitants, 7,4 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours.





Mahamoudou Issoufou, 68 ans, ne se représente pas à l’issue de ses deux mandats constitutionnels. Ce sera la première fois que deux présidents élus se succèdent dans ce pays à l’histoire tracée de coups d’Etat depuis son indépendance, en 1960.





Trente candidats se disputeront les suffrages des quelque 7,4 millions d'électeurs. Le grand favori s'appelle Mohamed Bazoum, 60 ans. Il est le dauphin désigné du président Mahamadou Issoufou dont il est un ami de longue date, Mohamed Bazoum a été son bras droit pendant ses dix ans au pouvoir.





Il est confronté notamment à deux rivaux dans les urnes, le finaliste malheureux en 2011 et troisième en 2016, Seïni Oumarou, 70 ans et le premier président démocratiquement élu du Niger en 1993, Mahamane Ousmane qui tente pour la cinquième fois de reconquérir le pouvoir qu'il a perdu lors d'un coup d'Etat militaire en 1996.





Un connaisseur de la politique nigérienne souligne l’absence de renouvellement de la classe politique. Deux anciens présidents, Mahamane Ousmane et Salou Djibo, deux anciens premiers ministres, Seini Oumarou et Albadé Abouba, et sept ex-ministres figurent parmi les candidats, pour une moyenne d’âge de plus de 60 ans.



Selon une source à la commission électorale, les premières estimations pour la présidentielle seraient communiqués lundi 28 décembre, et les résultats espérés mercredi ou jeudi 31 décembre 2020.