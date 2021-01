Trump perd son principal avocat une semaine avan sons procès

Ce changement apporte une nouvelle incertitude dans la composition et la stratégie de son équipe de défense



Butch Bowers et Deborah Barbier, tous deux avocats de Caroline du Sud, ont quitté l'équipe de la défense dans ce qu'une personne a décrit comme une "décision mutuelle" qui reflétait une différence d'opinion sur l'orientation de l'affaire.



Les deux personnes qui connaissaient bien les discussions de l'équipe juridique ont insisté sur l'anonymat pour discuter des conversations privées. L'une d'entre elles a déclaré que les nouveaux membres de l'équipe juridique devaient être annoncés dans un jour ou deux. Bowers et Barbier n'ont pas immédiatement retourné de messages pour demander des commentaires.