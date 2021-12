USA : des tornades dévastent cinq Etats, faisant au moins 94 morts

Les tornades ont traversé 6 Etats laissant des conséquences inimaginables. Les dégâts s’étalent sur des centaines de kilomètres. C’est malheureusement la ville de Mayfield dans le Kentucky qui a enregistré le pire des bilans. Le Kentucky seul a perdu plus de 80 de ses citoyens. La situation est ainsi dans cette région à cause de l’effondrement d’une usine de bougie où il y avait plusieurs personnes. Malheureusement, le nombre 80 peut connaitre une croissance. Les secours sont à pied d’œuvre et continuent de trouver encore des morts. Il a été enregistré également un peu moins de 100 personnes blessées.

L’alourdissement du bilan est possible dans tous les Etats victimes de la catastrophe. Des milliers de citoyens manquent actuellement d’abris.