Un Ghanéen escroque une Anglaise au nom de l’amour

C’est l’histoire d’une britannique de 68 ans du nom de Beth Haining qui se fait arnaquer plus de 12 millions de FCFA par son amant ghanéen âgé de 30 ans. Lors d’une interview que Beth Haining a accordée au média britannique The Mirror qu’elle ne tombait pas facile à tomber dans les pièges. Elle affirme avoir lu plusieurs de ces histoires où des femmes tombaient amoureuses et se faisaient arnaquer par la suite. Elle précise : « J’aurais dû savoir mieux. J’avais l’habitude de rire des femmes qui tombaient amoureuses de beaux petits garçons étrangers et de penser à quel point elles étaient crédules et idiotes. Maintenant je suis l’une d’entre elles ».



Aujourd’hui, Beth Haining ne se moque plus de ces genres d’histoires car elle a vécu cette mauvaise expérience et a perdu une forte somme l’équivalent de toutes ses économies. Beth Haining a invité les femmes de son âge ou pas d’user de la vigilance.

Beth divorcée et âgée de 68 ans et son amoureux ghanéen Rodney se sont rencontrés sur internet en 2014. Ils ont commencé à discuter et à la longue Beth commençait à tomber amoureuse de Rodney. Elle envoyait de l’argent à Rodney quand ce dernier le lui demandait. Beth dévoile au média britannique : « Rodney était un producteur travaillant avec quelques grands noms de la musique ghanéenne. Je pensais que nous étions amis, mais il a commencé à dire que j’avais de beaux cheveux et qu’il avait hâte de les toucher. Nous avions vu des photos l’un de l’autre et il y avait une énorme différence d’âge. Il m’a dit qu’il avait 40 ans donc je ne savais pas qu’il flirtait au début ».



Ils décidèrent de se voir pour de vrai c’est ainsi que Beth s’envola pour le Ghana. Rodney est venu la chercher à l’aéroport et ils passèrent beaucoup de moments intimes. Entre les sorties au restaurant et les divertissements, Rodney ne cessa jamais de le présenter au public et de lui montrer à quel point il l’aimait jusqu’à la demander en mariage en public à quelques jours de son retour au pays.



Après le mariage, elle découvre que Rodney lui a menti sur son âge mais elle ne prend pas ce détail au sérieux. Beth Haining rentre dans son pays et fait tout pour que Rodney vienne la rejoindre. A son arrivée en Grande-Bretagne, Rodney se rend compte que Beth n’était pas super riche alors il entasse les disputes. Il est allé jusqu’à lui demander comment se fait-il qu’elle est fauchée alors qu’elle est britannique. Beth Haining s’est rendue compte du vrai visage de Rodney et a décidé de rompre. Après même l’avoir escroqué, elle lui paie le billet retour pour le Ghana.