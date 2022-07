Un acte de terrorisme n’est pas à exclure dans la fusillade à Copenhague qui a fait plusieurs morts.

Selon les déclarations de certains témoins, l’homme savait ce qu’il voulait faire. Il n’était ni inquiet ni pressé. Il a pris son temps pour se trouver une stratégie lui permettant d’atteindre le plus grand nombre. Il a attiré d’abord vers lui une foule curieuse de savoir si son arme était vraie ou fausse, puisqu’il disait qu’elle était fausse. L’homme n’a ouvert le feu qu’après s’être rassuré d’atteindre le plus grand nombre. Ce fut la débandade totale au premier coup de feu. Un témoin affirme en avoir entendu jusqu’à 10 dans la suite. La terreur a duré plusieurs heures pour certains, cachés dans différents endroits du centre commercial.



Harry Styles présente ses condoléances aux victimes alors qu’une cellule de crise est installée.

Si la piste terroriste n’est pas écartée, c’est certainement en référence au dernier événement de ce genre qui date quand même de 2015. Des islamistes avaient donné la mort à 02 personnes et blessé 05 autres dans des fusillades précisément les 14 et 15 février 2015.