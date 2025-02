Un dernier hommage à Catherine Laborde : émotion et souvenirs partagés

Les proches de Catherine Laborde ont pris la parole pour évoquer des souvenirs et des moments partagés. Thomas Stern, son compagnon, a salué « la grâce cristalline » de sa voix, tandis que Françoise Laborde a rappelé comment elle avait encouragé sa sœur à se lancer dans la météo, un domaine qui lui apportera finalement « un tel amour du public ».



Philippe de Linares, président de l’association des aidants et malades à corps de Lewy, a souligné son courage et son engagement à briser les tabous autour de cette maladie. « Elle parlait sans honte des symptômes qui l’envahissaient », a-t-il déclaré, rappelant son rôle de porte-parole pour les personnes atteintes de cette pathologie.



Avant de devenir une figure incontournable de la météo, Catherine Laborde avait entamé une carrière d’actrice. C’est sa sœur Françoise qui lui avait suggéré de se tourner vers la présentation météo, une idée qui allait changer sa vie. Loin de regretter ce choix, elle y avait trouvé une grande satisfaction et une relation privilégiée avec le public.



Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray, présentateurs du journal télévisé de TF1, ont salué sa personnalité « solaire » et son « savoir encyclopédique ». Marie-Sophie Lacarrau, ancienne collègue, a également prononcé quelques mots en son honneur, rappelant l’impact qu’elle avait eu sur ceux qui l’ont côtoyée.



La cérémonie s’est déroulée dans l’église Saint-Roch, connue comme la paroisse des artistes, un lieu choisi par Catherine Laborde elle-même pour ses obsèques. Son cercueil de bois clair est sorti de l’église sous les applaudissements des personnes présentes, un hommage vibrant à celle qui avait su apporter un peu de soleil dans le quotidien des Français.



Les filles de Catherine, Gabrièle et Pia, ont exprimé leur chagrin avec des mots touchants. « Sans toi, les nuages seront moins jolis, mais je continuerai à les regarder en pensant à toi », a déclaré Pia, résumant l’émotion de tous ceux qui ont été touchés par la disparition de cette femme aimée et respectée.



Catherine Laborde restera dans les mémoires comme une personnalité généreuse et passionnée, qui a su conquérir le cœur des téléspectateurs. Son engagement envers les malades et sa capacité à partager son combat avec authenticité ont également laissé une empreinte indélébile.



Alors que les nuages recouvraient Paris ce jeudi 6 février, l’église Saint-Roch a été le théâtre d’un dernier adieu empreint de respect et d’affection. Catherine Laborde, par sa voix et sa présence, aura marqué des générations de téléspectateurs, laissant derrière elle un héritage de lumière et de sincérité.