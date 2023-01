Un homme a été tué par balle à la tête à Aulnay-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis.

S’il faut déplorer sa mort, il faut aussi reconnaître que l’homme était déjà condamné en 2012 par la cour d’assises du Val-d’Oise pour avoir enlevé et séquestré avec la complicité de deux autres personnes un patron de société de BTP. Ils l’avaient séquestré pendant 9 jours en réclamant une rançon de 350.000 euros.

Ce faux commando qui n’était rien d’autre qu’une association de malfaiteurs avait écopé d’une condamnation allant de 8 à 13 ans d’emprisonnement. En attendant de retrouver son assassin, une enquête est ouverte pour « assassinat » et confiée à la brigade criminelle.

gé précisément de 52 ans, la victime et ses complices s’étaient fait passer pour des policiers un 4 Juillet pour enlever Isaac Setti, un chef d’entreprise. Il faut rappeler que l’enlèvement était bien organisé avec un équipement approprié comme une voiture équipée de gyrophare. Pourtant l’entourage de la victime témoigne de lui, « un homme doux calme et aussi généreux ». Devant un juge qui l’interrogeait en 2012 sur comment il a pu commettre un enlèvement, alors qu’il était bien entouré il répondait : « Vous savez, quand on grandit dans une cité, on a beaucoup d’occasion pour gagner de l’argent facile, certains résistent à la tentation, d’autres non. Je l’assume ».