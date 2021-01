Un homme laisse 2 millions d'euros à un village français qui l'a protégé des nazies

Eric Schwam, qui est mort le jour de Noël, a révélé de manière inattendue qu'il voulait donner environ 2 millions d'euros (1,8 millions de livres sterling) au Chambon-sur-Lignon qui est situé dans les montagnes du sud-est de la France.



Cet Autrichien de 90 ans est arrivé dans le village avec sa famille en 1943 et a été caché dans une école pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale - il y est resté jusqu'en 1950.



Bien que le maire ait refusé de donner un chiffre concret sur le montant de la donation de M. Schwam, la précédente mairesse a déclaré sur un site internet local qu'elle avait discuté de la donation avec lui et sa femme en personne et qu'elle s'élevait à environ 2 millions d'euros (1,8 millions de livres sterling).



Le Chambon-sur-Lignon est connu pour accueillir toute une série de réfugiés fuyant les tourments et les cachant à leurs persécuteurs - des prêtres de la Révolution française aux Juifs pendant l'Holocauste.



Le village a accueilli environ 2 500 réfugiés juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et Israël a ensuite commémoré ses habitants.



Après qu'un pasteur et sa femme aient été les fers de lance de la dissimulation des Juifs, le village est devenu un point d'appui du mouvement de résistance, les habitants s'étant mis en danger pour protéger les Juifs.