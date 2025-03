Une rhétorique tendue entre Paris et Moscou

En Russie, la presse proche du Kremlin s’est empressée de critiquer l’allocution d’Emmanuel Macron. Certains médias ont qualifié sa rhétorique de « hautement belliqueuse », l’accusant d’utiliser la Russie comme un épouvantail pour justifier ses politiques de défense. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est allé encore plus loin en comparant Macron à Napoléon et à Hitler, deux figures historiques qui, selon lui, avaient également cherché à « conquérir » la Russie.



Lavrov a également critiqué les déclarations de Macron sur l’Ukraine, les qualifiant de « vagues et nerveuses ». Le président français avait en effet insisté sur le fait qu’une paix durable ne pouvait pas être conclue sous le diktat russe, ajoutant qu’un cessez-le-feu fragile ne serait pas une solution viable. « La paix ne peut pas être la capitulation de l’Ukraine », avait-il martelé.