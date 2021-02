Ursula Von der Leyen regrette les "erreurs" commises dans l'exportation de vaccins

Le plus haut responsable de l'Union européenne a exprimé ses regrets pour avoir créé un conflit avec la Grande-Bretagne le mois dernier lorsque le bloc a brièvement envisagé d'appliquer une restriction d'urgence sur les exportations de vaccins COVID-19 également vers l'Irlande du Nord britannique



Dans le cadre d'un conflit avec le fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca, l'UE a introduit des règles plus strictes sur les exportations de vaccins COVID-19 qui pourraient toucher les expéditions vers des pays comme le Royaume-Uni. Pour mettre en œuvre son plan, les fonctionnaires de l'UE ont pensé à introduire également des contrôles sur les exportations vers l'Irlande du Nord depuis l'Irlande, qui fait partie de l'UE.



Cela aurait créé une frontière difficile à franchir. Et comme l'accord Brexit garantit la libre circulation des marchandises entre l'UE et l'Irlande du Nord pour protéger le processus de paix irlandais, les plans ont suscité des inquiétudes et de l'indignation en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et en Irlande.



Face à ce tollé, l'UE est revenue sur sa décision.



La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée mercredi devant le Parlement européen et a déclaré qu'elle était désolée de la confusion.



"L'essentiel est que des erreurs ont été commises dans le processus qui a conduit à la décision", a déclaré Mme von der Leyen. "Et je le regrette profondément. Mais en fin de compte, nous avons bien fait les choses".



Von der Leyen s'est exprimé un jour après que le ministre britannique en chef de Brexit ait déclaré que les relations entre le Royaume-Uni et l'UE ont souffert de turbulences depuis leur divorce économique il y a six semaines. La Grande-Bretagne a quitté l'UE politiquement il y a un peu plus d'un an et a quitté les structures économiques du bloc le 31 décembre. Depuis lors, des contrôles douaniers et vétérinaires ont été imposés sur les marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et les pays membres de l'UE - et sur certaines marchandises britanniques destinées à l'Irlande du Nord parce qu'elle partage une frontière avec l'Irlande.



Ces contrôles ont perturbé le délicat équilibre politique en Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni et où certains s'identifient comme Britanniques et d'autres comme Irlandais. Les syndicalistes pro-britanniques s'opposent à ces nouvelles mesures, qui, selon eux, créent un fossé entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.