Vaccination-Covid-19 : Un défi pour l’Afrique (reportage)

La plus grande campagne de vaccination dans l'histoire de l'Afrique est sur le point d'être lancée. Cette campagne, qui a déjà été lancée dans les pays occidentaux depuis plusieurs semaines, débutera en Afrique dans les prochains jours. Grâce à la mobilisation et à la solidarité internationale, des millions de doses de vaccins devraient permettre de protéger les Africains. Selon Matshidiso Moeti, la directrice régionale de l'OMS, cette campagne de vaccination est un véritable défi que l'Afrique devra relever. La barre paraît très haute. « La production locale de médicaments reste limitée, car la base industrielle de l'Afrique est faible. Elle ne suffit pas pour répondre à la demande croissante de fournitures médicales dans le sillage de l'épidémie de Covid-19 », alertait, quelques semaines plus tôt, Babatunde Omilola, responsable de la division santé publique, sécurité et nutrition à la Banque africaine de développement (BAD). Un autre constat montre l'éminence du défi que l'Afrique s'apprête à relever. L'Afrique ne fabrique que 3 % de la production mondiale de médicaments. Et alors que le continent est frappé régulièrement par des pandémies (sida, Sras, Ebola, rougeole, tuberculose, grippe aviaire, etc.) et que les maladies chroniques (cancer, diabète, infections pulmonaires, maladies cardiovasculaires, etc.) sont en plein essor, le Covid-19 souligne l'anémie, les retards et les carences d'une industrie pharmaceutique africaine. Par ailleurs, l'OMS annonce, mettre tout en œuvre pour ne pas laisser l'Afrique en marge de la vaccination massive. Certains pays font déjà le ménage pour accueillir leur vaccin à l'instar du Togo.